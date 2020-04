Drobné poškodenie pre zákazníka ako príležitosť lacnejšieho nákupu

Máte skúsenosti s lacnejším tovarom len preto, že mal poškodenú škatuľu, chýbajúci diel, alebo drobné poškodenie? Nie vždy ide o veľkú chybu, len náročnosť zákazníkov nedovoľuje tovar predať v plnej cene.Narážame neraz na zaujímavé ponuky, kde len drobné poškodenie, či stratený diel k inam použiteľnému výrobku spôsobí parádne zníženie ceny. Niektoré obchody nemajú postavený systém, aby dokázali rovnaký produkt pod rovnakým EAN kódom dať do ponuky ako poškodené, takže sa o takom tovare ani nedozvieme. Niekedy je to pritom škoda.

Trh na Slovensku nie je vždy rovnaký s trhom v zahraničí. U nás sa len pomaly učíme, že aj poškodený tovar sa dá predať, no zákazník musí byť o poškodení informovaný a cena adekvátna. Poškodený tovar znamená stratu pre predajcu. Veľa poškodeného tovaru znamená veľkú stratu pre predajcu. Je však pre neho stále výhodnejšie tovar ponúknuť v predaji lacnejšie, ako tovar celkom zrušiť, skartovať. Najmä papierovo je skartácia tovaru, jeho likvidácia, či vyhodenie problém. Daňový úrad a kontrolóri neradi uveria príbehom o tom, že tovar zo skladu naozaj zmizol, lebo bol poškodený. Predať ho za nákupnú – obstarávaciu cenu. Je možnosť, ako neprísť aspoň o náklady spojené s nákupom tovaru, či jeho výrobou. Zároveň je poškodený tovar príležitosťou pre zákazníka, ako kúpiť lacnejšie.

Čo znamená poškodený tovar pre predajcu?

Poškodenie tovaru môže mať rôzne príčiny. Poškodiť sa mohol pri preprave, nesprávnou inštaláciou, alebo manipuláciou. Môže ísť o výrobné vady, alebo len chybičky krásy. Veľké kartóny sa mohli svojou váhou otlačiť na spodné uložené kartóny. Škatuľa môže byť pomliaždená, kým vnútro vystlané polystyrénom a jeho obsah mohol zostať nepoškodený. Už postláčaná škatuľa je dôvodom, pre ktorý zákazník výrobok chcieť nebude. Iné prípady sú rozbitý pohár vo viacpočetnej sade, ktorá aj bez šiesteho pohára môže plniť svoj účel. Môže ísť o zvukové knižky pre deti, ktoré pre výrobnú vadu neprehrávajú zvuk a zlacnené môžu byť aj o 80%, veď listovateľné strany majú stále čitateľný obsah.

Obchodníci v Spojených štátoch už celé desaťročia sledujú trendy záujmu zákazníkov. Všimli si, že postláčané konzervy ľudia obchádzali a nechceli. Odkladali na bok a brali si len stopercentné konzervy. Napriek tomu, že objem konzervy sa nijako neporušil a ani nezmenil. Potlčená neporušená konzerva je chybičkou krásy, ktorá mohla spôsobiť, že sa tovar odkladá bokom a zákazníci si ho nemusia vziať, ani keby bola posledná. Aj preto majú siete predajní dávno pravidlá na poskytovanie zliav, respektíve voľnú ruku v zlacňovaní pri pokladni. Zľava na takýto tovar je príležitosťou pre chudobnejších, aby mohli získať danú potravinu obsahovej kvality lacnejšie.

ilustračné foto: kompletný set filmov série Votrelec (Alien)

Nevybraté dobierky sú tiež príčinou

Mnoho obchodov má skúsenosti s tým, že si zákazníci objednajú tovar, ale nepreberú na pošte. Vracia sa ako nevyzdvihnutý tovar. Zvýšená manipulácia, dlhšia preprava, skladovanie v skladoch, vratkách a ďalšia manipulácia len zhoršuje stav. Najmä nevyzdvihnuté zásielky sa opakovane prekladajú, na poštách nemajú dostatok miesta a tak sa opakovane môžu posúvať inam, až sa naložia a odvážajú do obchodu späť. Pri tovare ako sú potraviny, stromy zo záhradníctiev, či sklenený tovar je to doslova pohroma. Zákazník do tohto pozadia predaja nevidí, no pre obchody ide o veľké straty. Poškodený tovar, pri ktorom sa zdokumentuje rozsah poškodenia a dá sa do predaja opäť ako poškodený, je spôsobom, ako získať napríklad nové počítačové hry, len s prasknutým plastovým obalom. Prípadne DVD. Alebo nové knihy s pokrčeným obalom, no ich obsah je predsa stále ten istý, ako pri knihe rovnej. Sú to však aj napríklad série pasteliek, v ktorej chýba jediná farba, balené potraviny, technika s poškodeným, no neprerušeným obalom a nepoškodeným vnútrom.

Zlacnenie poškodeného a používaného tovaru u nás

„Inštitút“ zlacneného poškodeného tovaru je na Slovensku využívaný veľmi málo. Sú predajcovia, ktorí tovar uvedú do ponuky svojpomocnou opravou. Aj preto tie negatívne hodnotenia, ak bol zákazník všímavý a pozorný. Alebo mal možnosť porovnávať zmeny od iného rovnakého tovaru. Známi predajcovia ale férovo uvádzajú poškodenie. Na MALL.SK sme si v minulosti všimli predaj drahšieho tovaru so zľavou s uvedením, že ide o posledný rozbalený kus. Výrazne takto propaguje svoj rozbalený tovar ALZA.SK, ktorá uvádza, ak je tovar s rozbaleným obalom, alebo je zlacnený preto, že bol už krátko používaný. Do predaja pritom púšťa len otestované a plne funkčné výrobky.

Luxusný tovar nie je výnimkou

Posledné kusy sú v mnohých obchodoch dôvodom na zlacnenie jednoducho preto, že v regáloch zaberajú pozíciu, ktorá sa dá použiť aj inak. Napríklad obchody so stavebninami, domácimi potrebami často ponúkajú výpredaj posledných kusov len z tohto dôvodu. Podobne je na tom výpredaj posledných kusov kníh, kde ide zámerne o ukončenie predaja kníh a uvoľnenie priestoru ďalším knihám.

Ilustračné foto: Luxusná kniha venovaná histórii šperkárskej ikony Cartier

Na BUX.sk je možné zakúpiť drahé hodnotné zberateľské knihy, ku ktorým je možné sa dostať napríklad pri nákupe na zahraničných obchodoch, alebo v obchode luxusnakniznica.sk. Tie na BUX.sk sú ponúkané ako poškodené. Obsahujú pritom drobné poškodenia, ako poškriabané obálky (inými knihami), natrhnuté listy, či drobné poškodenia väzby. Drahé materiály a veľmi veľká váha luxusných kníh môže pri manipulácii naozaj spôsobiť určité chyby. Stopercentný tovar môže mať hodnotu aj 800 EUR, kým ponuka na BUX.sk má bez výnimky uvedenú zľavu 50%. Podľa informácií uvedených v obchode je možné pochopiť, že náročná klientela, ktorá zberateľské knihy nakupuje, zostáva náročná aj čo sa zliav týka. Tieto knihy sa pritom bežne do zľavy nedostanú ani v zahraničnom predaji, príkladom je Assouline. Ich cena je totiž viac menej stála. Aj pri značkových hodinkách sa nemusí objavovať zľava. Pokiaľ chýba originálna škatuľka, náročný zákazník po takých hodinkách nesiahne. Ten menej náročný na škatuľku, nálepku, certifikát a vrecko pozerať už nemusí.

ilustračná foto: z článku venovanom Arone.

Trend zlacnenia možno vidieť aj u slovenských dílerov osobných áut. Vozidlá, ktoré sú využívané ako skúšobné, predvádzacie, alebo aj prezentačné služobné, majú nižšiu cenu. Záujemca o nákup ak prichádza vo vhodnom čase výmeny vozidiel, má možnosť získať lacnejšie vozidlo, na ktorom síce skúšalo jeho vlastnosti viacero zákazníkov, ale svoje schopnosti a komfort stratiť nemuselo. Predvádzanie vozidlá, notebooky, rôzna elektronika, či mobily z predajní môže ponúkať predajca priamo.

Stavebniny tento trend používajú bežne

Absolútne bežne sa stretávame s lacnejším predajom posledných kusov dlažby, čo je v malom počte kusov dlaždíc ideálne pre malé miestnosti. Prípadne dosky plávajúcej podlahy. Aj balenia, kde je vrchná dlaždica prasknutá, môžu vychádzať oveľa viac výhodne len preto, že po jej vybratí je skrátka namiesto 12 tabúľ len 11 a zľava 30%. Zaujímavosťou je, že v predajni stavebnín a v prevádzkach ako je Bauhaus, Hornbach, Mobelix a podobne, nemusia mať tento tovar vždy vyložený, alebo nemusí byť na očiach. Niekedy aj malé množstvo konkrétnej dlažby dokáže spraviť pre záujemcu veľa, no chce to šťastie vystihnúť ochotného predajcu, tovar, aj jeho zásobu.Bežný je to trend pri prebaloch vreciek sypkých materiálov, alebo iných balení, napríklad stavebnej chémie, či rozbaleného náradia.

Prestížne značky a striktná politika

Prestížne značky, ktorým priveľmi záleží na tom, ako ich zákazníci vnímajú a budujú imidž absolútnej špičky, zámerne neponúkajú rozbalený či používaný tovar. Je to preto, že zákazníci môžu pociťovať nádych nekvality, alebo vnímať tento prvok ako nie celkom stopercentnú ponuku. Ako jazva na tvári. Zároveň neriskujú negatívne hodnotenia a nálepky, ak by zákazník nepochopil škrabance na displeji mobilov ako súčasť zlacnenej ponuky. Aj preto sa používané predvádzanie mobily z niektorých predajní mobilných operátorov nedostávajú do predaja, ale sami ich predávajú inej sieti mobilbazárov a iným odberateľom, ktorí sa pod svojou značkou starajú o predaj.

Zákazníci sú rôzni. Obchody sa neustále stretávajú s rôzne komplikovanými nárokmi zákazníkov. Aj chybný a zlacnený tovar môže znamenať problém. Zákazníci totiž nečítajú, čo kupujú Veľa krát si neprečítajú ani to, či je skladom, alebo sa na dodanie čaká. Aj preto môže do kníhkupectva martinus.sk občas napísať naštvaný zákazník, kde je jeho objednávka z pred pár dní, ale že objednal knihu v predpredaji, ktorá vychádza o mesiac, si nepozrie a nepozrie. Nepochopenie so zákazníkom prináša problémy. Slováci berú ako autoritu hodnotenie skutočných zákazníkov na heureka.sk. Lenže nepochopenie ponuky a nedorozumenia ktoré zákazník napíše na Heureka.sk, sú často nenávratné a nezmazateľné. Až počas koronavírusu sa objavuje v obchodoch viac pochopenia na sťaženú situáciu, viac solidarity a priateľského jednania zákazníkov. Aj neskorá objednávka nie je v takej miere dôvodom na agresivitu zákazníka a oháňanie sa “bratrancami v Markíze” ak nedostanú okamžite odpoveď, ako v minulosti.