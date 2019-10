Animák Snežný chlapec niektoré krajiny odmietnu, pre čínske nároky

Animovaný film štúdia DreamWorks (patriace pod Universal), ktorý už o pár dní prichádza do slovenských kín, rozhádal krajiny na opačnej strane zemegule. Príbeh o malom dievčati z Číny, ktoré nájde opustené mláďa Yettiho a pomáha mu na Mount Everest, vyrobilo DreamWorks spolu so šanghajským štúdiom Pearl v koprodukcii. Zrejme práve preto sa do príbehu dostala aj podprahová zmienka o čínskych územných nárokoch v morskej oblasti Juhočínskeho mora.

Z nevysvetleného dôvodu sa do rozprávky dostala mapa, s vyznačenou prerušovanou čiarou vyhradzujúcou oblasť v Juhočínskom mori tak, že je to pre animák neprirodzené. Oblasť je pritom predmetom dlhoročných sporov medzi Čínou a jej susedmi, ktorí to berú ako provokáciu.

Vietnam nebude animák premietať a nebude sám

Vietnam zostal pobúrený po tom, čo sa k nim dostal animovaný film Snežný chlapec a mapa bola viditeľná. Štúdio odmietlo urobiť úpravy a verejnosť, najmä mladí ľudia vyvolali na sociálnych sieťach nespokojnosť. Čínske nároky, ktorými si chce najľudnatejšia krajina sveta zaistiť nové územia, mimo iného využiteľné pre rybolov a ťažbu ropy, zachádzajú až k pobrežiam iných krajín. Siahajú aj na oblasti, ktoré sú v rámci rozhodnutia Nedzinárodného súdu v Haagu neprináležia Číne. Avšak Čína sa i tak rozhodla, že medzinárodný súd nebude určovať, čo Čína smie a nesmie.

Animák má problém aj v ďalších krajinách. Pre spor o územie, a provokáciu s mapou vo filme, ktorú štúdio nechce ani v niektorých krajinách poupraviť, sa nakoniec nebude premietať vo väčšine krajín rozhádaných čínskymi nárokmi. Ide o Malajziu, Indonéziu, Filipíny aj Brunej.

Čínskym nárokom chýba slušnosť a logika

Čína svoje nároky opiera o údajné historické záznamy, ktoré pritom nedokazujú, že územie Číne patrilo, ale len to, že starí Číňania územie poznali. S logikou, s akou Čína pokladá územie za svoje a buduje na ňom vojenské základne ako na svojom, by mohlo Arménsko zabrať veľkú časť Turecka a vziať si ho späť. Prípadne Perzská ríša ovládnuť celú Malú Áziu s časťou Európy. Alebo by Taliansko mohlo obnoviť pôvodný rozsah Rímskej ríše. Rovno by mohli vybrať z celej histórie konkrétny rok, kedy Rímska ríša siahala až na Britské ostrovy.

Alebo Slovensko môže žiadať Podkarpatskú Rus, či celú rozlohu Veľkej Moravy ešte z obdobia pred príchodom Maďarov. Je veľmi prekvapivé, že animovaná rozprávka dokáže pripomenúť a zahryznúť do jablka sváru tak veľmi, že o tom počuť aj mimo Áziu.