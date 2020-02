V Thajsku sa narodil psí kyklop s okom v strede hlavy

V Thajsku sa začiatkom februára narodilo ojedinelé šteňa s jediným okom. Podľa medializovaných informácií dostal meno Kevin, inšpirované nie malým blondiakom, ktorého nechali doma, ale žltým Mimoňom, ktorý má jedno oko. Záujem médií a verejnosti šteňa vyvolalo už krátko po narodení. Kým jeho brat je ako šteňa celkom v poriadku, malý Kevin potrebuje opateru. Jeho majiteľ dúfa, že sa mu podarí prežiť. Plánuje si ho nechať. Jediným okom posadeným v strede jeho hlavy sa zatiaľ na tento svet nepozerá, preto je v napätí, ako si príroda poradí s anomáliou a postupným získavaním prirodzenej funkcie oka.

Malý psí kyklop Kevin

Šteňa sa narodilo s jedným okom, ktoré zatiaľ nevidí, podobne, ako ej to bežné u pár dňových šteniat. Postupne by malo nadobudnúť zrak. Pokiaľ sa jeho funkcie zachovali, existuje nádej, že by mohlo prežiť. Odkázané je na umelý príkrm, keďže pre deformácie papule má prijímanie potravy výrazne sťažené. Pre ľudí je takýto zjav zaujímavosť, pre ktorú merajú cestu a pozerajú naň ako na symbol šťastia, nie pohromy a nešťastia.



Kyklop od mytológie po realitu

Kyklop bola v gréckej mytológii bájna bytosť obra s jedným okom v strede hlavy. Anomália tohto druhu, kyklopia, tak mohla byť reálne popísaná a prevzatá mytológiou aj na základe skutočného výskytu takéhoto človeka, alebo narodeného dieťaťa. Pre závažné deformácie lebky, mozgu, ako aj pier, ústnej dutiny, nosa a hornej dýchacej sústavy je však šanca na prežitie takto narodeného živočícha akéhokoľvek druhu malá. Ide o anomáliu, ktorá je naozaj veľmi zriedkavá a každý prípad vyvolá rozruch, ako aj záujem vedeckých kruhov.

Známych je viacero prípadov. Napríklad koza s jediným okom z Indie