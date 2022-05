Objav roku cien Anděl, Annabelle, a jej balada o vzťahoch „Tootbrush“

Speváčka ANNABELLE je čerstvou držiteľkou ceny Anděl za Objav roka a predstavuje svoj nový singel „TOOTHBRUSH“, ktorý vznikal na medzinárodnom songwriting campe v spolupráci s nórskou umelkyňou Matildou Gressberg a producentom z Fínska, Leom Jupiterom. „TOOTHBRUSH je o trust-issues, o takej tej prehnanej nedôvere v niekoho, do koho sa zamilujeme. Pritom je na ňom všetko správne, možno až príliš, a preto hľadáme ten háčik,“ priblížila význam intímnej balady speváčka, ktorá v priamom prenose cien Anděl spievala visiac dolu hlavou.

Zubná kefka ako symbol? Prečo vlastne?

Netradičný názov piesne, ktorý v preklade predstavuje zubnú kefku, má v skutočnosti oveľa hlbší význam. Pre ANNABELLE totiž vyjadruje symbolický začiatok vzťahu.„Keď s niekým začínaš vzťah, donesieš si k nemu zubnú kefku a necháš si ju tam. A keď sa rozídete, tak ti potom tá jeho kefka ostane a hodíš ju do koša,“vraví speváčka. „V refréne spievam, že to nie je tak, že by som nikdy neverila na ‚navždy‘, ale až príliš často som si odniekiaľ nosila kefku. Track ale končí vetou, že je to niekto nový a iný, a k nemu si predsa zas tú zubnú kefku donesiem,“dodáva.

O produkciu singlu sa postarala Ondřej Fiedler a.k.a. fiedlerski, s ktorým speváčka už nejakú dobu tvorí pár.„Mám strašne rada jeho prístup k hudbe. TOOTHBRUSH bola pianová balada a on sa s tým vyhral, zachoval tam emóciu a zároveň pridal niečo osobitné,“ vraví ANNABELLE. Mix má na svedomí Filip Vlček a master Nick Watson.

Tootbrush

Začiatky vzťahu ale nie sú jedinou témou piesne „TOOTHBRUSH“. Dôležitým motívom je aj nedôvera medzi partnermi.„Nesú si z predošlých vzťahov veľa obáv, asi ako každý. Veľmi sa to odtlačilo aj do môjho súčasného vzťahu. Pamätám si, že raz môj chalan vstal skôr ako ja a keď som sa zobudila do prázdnej izby, tak mi úplne zovrel žalúdok, akoby ma opustil,“ spomína na svoju prehnanú reakciu speváčka.

Totožnou scénou začína aj videoklip z réžie Aleša Valtra, ktorý sa drží dejovej línie textu. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na veľmi originálnu snímku. Časť klipu je dokonca natočená na jeden záber. „Strašne som sa na to tešila, pretože to pre mňa znamenalo z každého záberu letieť za kamerou na ďalšie miesto, kde som mala byť načas a pokojná, aby to vyzeralo, že tam celú dobu sedím,“ opisuje s úsmevom čerstvá držiteľka ceny Anděl.

„Za kameru sa ako obvykle postavil Ondřej Andrešič a make-upu sa ujala moja obľúbená Monika Snopková. Som strašne vďačná celému castu a celej crew,“ ďakuje speváčka. Na záver o single a klipe dodáva: „je to taký krehký kúsok zo mňa, tak dúfam, že to niekomu, kto sa práve takto krehko cíti, trochu pomôže.“



Podrobnosti: