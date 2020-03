TOP 5 vymyslených slov známych vďaka seriálu Simpsonovci - Zaujímavé novinky ZN.SK

Seriál Simpsonovci (The Simpsons) s jeho troma desiatkami sérií vychádza už tak dlho, koľko má mnoho z nás rokov. Stále nenudí a môžu ho opakovať ešte 50 rokov a stále neomrzí. Objavuje sa v ňom neustále ľuďom blízky humor, vždy poukazujú na rôzne aktuálne problémy bežných rodín as spoločnosti v USA. Hoci sú všetci žltí, majú len štyri prsty na rukách, Maggie stále plynulo nerozpráva a všetci akosi nestarnú, tieto nedokonalosti im vždy radi prepáčime.

Prinášajú do deja mnoho celebrít a skutočných hlasov. Sting, Lady Gaga, George Harrison, Katy Perry a mnoho iných. Lenže seriál priniesol aj veľké množstvo vymyslených slov a názvov. Spojili sme päť najvýraznejších slov, ktoré sa v seriáli objavili. Spomínate si na ne? Ak áno, tak jedine zo Simpsonovcov.

D’oh

Citoslovce D’oh je súčasťou tričiek, grafík, hrnčekov, slipov a všetkého merchu k seriálu. Ak Homer neduší Barta so slovami “Ty jeden mrňavej”, tak hromží, alebo len namiesto “ups” používa “D’oh”. Kto pozná pôvodné znenie seriálu, alebo hrá hru The Simpsons Tapped Out, pozná mnoho Homerových výšplechov.

Spider Pig (Spajdrveř)

Keďže Simpsonovci nemajú slovenský dabing z jednoduchého dôvodu, postačil nám výborný dabing český, poznáme mnoho scén a hlášok v češtine. Spider Pig, čiže Spajdrvepř sa objavil v zopár dieloch seriálu, aj v celovečernom filme. Ide skrátka o normálne prasa, ktorému Homer prisúdil špeciálne vlastnosti. Dokáže chodiť po strope a pomáha mu naplniť nádobu na hnoj.

Ay Caramba

Obávaný El Barto, skateboardista so sprejom v ruke síce nie je úplne zaužívanou predstavou o Bartovi, no aj taká sa už objavila. Ay Caramba je heslo, zvolanie, či povzdychnutie si, ktoré používa Bart Simpsons, keď zistí problém. Ideálne vážny, ktorý sa ho týka. Kvaplčka alkoholu pri krste lode, ktorá kvapla tehotnej Marge do úst, spôsobila, že Bartovi okamžite za hladkej “Homerovskej” hlavičke začali rašiť ostré pichliače. Vtedy kvapka alkoholu celkom pozmenila malého Barta. Počas toho zaznela skladba zložená z opakujúcich sa slov Ay Caramba dokonca niekoľko krát. Najvýraznejšie za celý seriál.

Tomacco (Tomák)

Keď sa rodina Simpsonovcov odsťahovala na vidiek do domu, kde vyrastal Homer, podarilo sa im (aj vďaka šialenosti s rádioaktívnym plutóniom) vypestovať Tomacco. Rajčinu a tabak, jediné dve plodiny, ktoré mali a spojili dohromady. Špeciálna rastlina okamžite vyvolala záujem obchodníkov. V češtine to bol “Tomák” po vzore “Tabák”. V angličtine názov pozostával z “Tomato” a “Tabacco”.

Screamapillar (Řvousenka)

Táto hnusná mrcha, malá uvrieskaná húsenica, bola len záležitosťou skrytej kamery. Na jazierku sa totiž Simpsonovcom usídlila vzácna húsenica, na ktorú sa vzťahovali prísne pravidlá ochrany. Homer tak bol jej otrokom. Ak sa jej niečo nepáčilo, vrieskala ako divá a to prilákalo ochranárov. Keď však Homer nechctiac húsenicu zlikviduje, čaká ho veľký trest. Uškriekaná húsenica bola odvtedy známa ako Screampillar. Zviera, ktoré malo v českej verzii meno Řvousenka, sa objavilo len v jedinom diely s názvom Křeslo pro Homera. Homer totiž naozaj skončí na elektrickom kresle v rámci skrytej šou.

Dimoxinil

Ako malý bonus na záver si uveďme zázračný liek dimoxinil, ktorý je tak drahý, že si ho ľudia bežne nemôžu dovoliť. No podpultovým predajom sa dá napísať na poisťovňu ako prípravok proti námraze mozgu. Homer Simpson si pre zlepšenie sebavedomia nechal takýto prípravok predpísať a naozaj zažil jeho účinky. Avšak pre nehodu sa z neho veľmi dlho netešil. Pravdou je, že túto látku vo svete pravidelne ľudia vyhľadávajú a myslia si, že aj v tomto prípade Simpsonovci reagovali na skutočný liek Ba dokonca že zmienkou o cene poukazovali na jeho absurdnú cenu. Šlo však o úplnú fikciu.