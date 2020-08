Obec Skačany zaujme rybníkom a populáciou nutrie riečnej - Zaujímavé novinky ZN.SK

Obec Skačany je malou nenápadnou obcou so srdečnými ľuďmi, ale aj so všetkými službami, ktoré človek potrebuje. Nemá núdzu ani o zaujímavé miesta, ako ruiny starého kostola Sv. Juraja, novšia Kaplnka Sv. Barbory, ani o vlastnú veľkú základnú školu, netradične so skutočnými danielmi za plotom. Celkom iná kategória zaujímavostí je viacero zaujímavých domov a miestnej architektúry. Najväčšou zaujímavosťou však bude miestny rybník v mokradiach východne od obce. Miestni sem radi chodia, no čoraz viac to tu objavujú aj autá zo vzdialenejších okresov.

Kačky a nutrie riečne

Miesto, kde môže rodina s malými deťmi kŕmiť kačky, nájdeme na mnohých riekach a jazerách. Miest, kde nájdete po brehu pobehovať a v rieke vyvádzať nutrie riečne (Myocastor coypus), sú skôr vzácne. Nutria, hlodavec podobný na bobra, ktorá je v našich končinách slávna najmä pre film Viery Chytilovej a hlášku Jozefa Kronera týkajúcu sa chuti exkrementu, nemusí byť až taká neznáma. Nutria rodinka obýva miestny rybník aj spolu s rybou populáciou a kačkami v úplnej symbióze. Miestny hlinený breh môže byť šmykľavý, preto si žiada opatrnosť. Nutrie nepohrdnú mrkvou, či inou šťavnatou zeleninou.

Pre deti, ale aj mnohých dospelých, ide o zážitok. Najmä ak za blízky kontakt s prírodou takéhoto typu je zväčša nutné platiť, alebo vôbec nejde o blízky kontakt. žiadne mreže, pletivo, ani sklo. Ide o nefalšovanú prírodu a aj tak je k nej nutné pristupovať. Oddychová zóna má byť pokojnou a naďalej lákavou, aby si udržala svoju hodnotu. Záleží však len na ľuďoch, kedy aj toto miesto pozmenia svojou nezodpovednosťou. Verme, že tomu tak skoro nedôjde.

Trasa a poloha:

Obec je na sever od Partizánskeho. Hlavný vstup do obce z juhu po hlavnej ceste končí na T križovatke, na ktorej odbočte vpravo a na najbližšej odbočke vľavo smerujte do kopca ku kostolu. Už pri základnej škole je možné zaparkovať, alebo pokračovať ďalej po poľnej ceste, ktorá je však zjazdná aj pre osobné autá, po ľavej strane. Cesta sa po pár desiatkach metrov dvíha do mierneho kopca a pokračuje k malej zrekonštruovanej kaplnke. AJ tu je možné ponechať auto. Ďalej je nutné pokračovať pešo dole svahom po pokračujúcej ceste. Vyšliapaná cesta odbočí vľavo k rybníku, ktorý má udržiavaný breh. O čistotu sa tu stará skôr miestne obyvateľstvo, medzi inými aj pán Milo, ktorý po návštevníkoch pozbieral už množstvo odpadu.

Pekná oddychová zóna láka miestnych, aj turistov. Miesto je prístupné aj z východu z obce Veľké Kršteňany.

Upozornenie:

Vodná plocha nie je určená na kúpanie ľudí, ani zvierat

Zakázaný je tu rybolov

Akékoľvek kŕmenie je na vlastnú zodpovednosť

Zóna oddychu s prekypujúcim životom nutrii, rýb, kačíc a hmyzu si žiada ohľaduplnosť pána zemegule – človeka.

Miesto vhodné na parkovanie je v blízkosti malej kaplnky na vrchole mierneho kopca: GPS: 48°39’29.1″N 18°23’15.9″E, GOOGLE: 48.658086, 18.387759

Zaujímavosti o nutriách