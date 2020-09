Samsung Cloud končí, ľudí Samsung presunie na OneDrive Microsoftu

Používatelia mobilných telefónov Samsung a cloudového úložiska Samsung Cloud budúci rok zažijú zmeny. Vzhľadom na nadviazanú spoluprácu s americkým Microsoftom sa juhokorejský technologický gigant “presúva” na microsofťácky OneDrive. Pre používateľov súčasného Samsung Cloud to znamená, že budúci rok pristúpia k osekávaniu maximálneho priestoru synchronizačného úložiska cloudu. Znamená to zároveň to, že akýkoľvek obsah ako fotografie, či iné dáta, vám bude zmazané.

Samsung Cloud nahradí vylepšený One Drive

Synchronizácia úložiska disku a fotografií v mobilnej galérii tak už počas jari až leta 2021 nebudú fungovať a dáta budú zmazané. Necelý rok majú teraz používatelia na zabezpečenie záloh a stiahnutie dát z úložiska. Spolupráca s Microsoftom presúva cloudové riešenie práve na One Drive, ku ktorému prístup je súčasťou už súčasných nových systémov Windows.

Už v najbližších týždňoch sa na tieto zmeny môžu používatelia postupne pripravovať aj vďaka možnostiam, ktoré Samsung ponúkne na pohodlnú migráciu pod One Drive. V prípade ak majú používatelia zaplatený balíček vopred, cenový rozdiel im bude vrátený. Samsung Cloud nemá pritom zaniknúť, no má súžiť už len výhradne na zálohovanie nízkeho objemu dát pre kalendár, poznámky a kontakty, čo je v podstate návrat k pôvodnému využívaniu synchronizácie a jej počiatočných princípov.