Filmová Korisť (Prey) nadchla. Vrátane zachytenej Ameriky v 1719

Najnovšie filmové spracovanie mimozemskej rasy Predátorov, ktorá Zem považuje za svoju dovolenkovú destináciu bizarného survival-hunter turizmu, nadchlo. Už prvé medializované informácie hovorili o zaujímavom a úspešnom filmovom počine. Možnosť pozrieť si film v predstihu sa jednoducho nedala odmietnuť. Údajný návrat k napínavým koreňom sa pritom naozaj koná. Napriek tomu, že hlavnou hrdinkou najnovšieho filmového spracovania Predátora je žena, Indiánka, podceňovaná členka kmeňa s vopred danou úlohou v rodine aj kmeni.

Dosiahne nečakané úspechy, ktoré sú očakávané len od mužov. Tematika rovnoprávnosti pohlaví mi neprekáža. Nebude mi prekážať, ak sa vsunie aj do novej filmovej tvorby, ak sa drží pri zemi reálnosti a uveriteľnosti. To sa pri tomto filme naozaj deje. Jeho priebeh totiž nie je prehnaný, hoci samotná prítomnosť a existencia mimozemského beštiálneho lovca je pochopiteľne fikcia (dúfajme).

Korisť (Prey, 2022) má koristí aj lovcov o niečo viac

Korisť sa odohráva v roku 1719 v časoch veľkého objavovania amerického kontinentu prevažne obchodníkmi, odvážlivcami a násilníkmi, ktorí neváhajú brať všetko, na čom im stačia sily. O tomto období sa objavuje len veľmi málo reálnych filmov a často je nám sprostredkované len westernami. Po veľmi dlhom čase po realite siahol Revenant s Leonardom di Capriom, ktorý konečne reálne vykreslil kožušníctvo, ktoré v istom čase v Novom svete prekvitalo. Aj reálny vzhľad a kultúru „sebranky“, ktorá brázdi krajinou. Zaberanie pôdy, bezhlavé strieľanie zveri a rozširovanie ťažby všetkého. V najnovšej koristi opäť vidíme, hoci len okrajovo, opomínanú tému vyžierania Nového sveta.

Aj vzhľadom k názvu, koristí je v tomto filme viac. V určitom čase divák, rovnako ako hlavná hrdinka, netušia, proti čomu bojujú. Aj samotných lovcov, respektíve protivníkov je totiž vo filme viac. Oveľa lepšie však máme ako diváci možnosť vnímať mentalitu Predátora, ktorý nie je len vraždiace monštrum. Má svoju kultúru, dôvod prítomnosti a primárne ide po tom najsilnejšom protivníkovi. Jeho správanie nám možno teraz dáva o niečo lepšiu logiku. Vizuálne je to stále on. So všetkým vybavením, technológiou, ale rovnako tak aj so cťou lovca, ktorá nemusí byť odlišná od cti akú poznáme v našom svete.

Indiánska kultúra ako ju často nevidíme

Žiaden western nečakajte. Indiáni, herci zložení z reálnych príslušníkov a potomkov rôznych kmeňov, vo filmovej novinke predstavujú kmeň Cherokee. V ňom sa nekoná žiadna rozprávka, klišé a zaužívané obrazy. Hoci niekde náznakovo a inde neprehliadnuteľne, koná sa tu ukážka života a úloh v takom kmeni. Úlohy žien, úlohy mužov tak, ako boli postavené a slúžili na udržateľnosť. Schopnosť stopovať zver a chrániť kmeň. Absolútna spätosť s prírodou, poznatky rastlín, liečebných postupov. Skrátka niečoho, k čomu dnes máme lekárne a Google. Film túto stránku vôbec nezanedbal. Poteší tak azda každého kulturológa, etnológa, nadšenca pre domorodé kmene.

Nebudem zachádzať do detailov a hľadať drobné nedostatky. Ako keď rôzne indiánske rysy predstavujú jeden kmeň. Ako keď domorodí obyvatelia vo filme svoj jazyk kombinujú angličtinou a indiánskymi slovami a pojmami. Aj niektoré kultúrne obyčaje si ponechávajú svoj miestny názov. Z filmu nie je Apocalypto Mela Gibsona, ktorý riskol autentickosť aj použitím mayského jazyka. Vo filme tak chýbala angličtina. V Koristi v pôvodnom znení prebieha komunikácia v angličtine. Nepovažujem to za chybu v rámci filmového umenia, veď značná časť ľudí už Melovi Gibsonovi dodnes nedokáže odpustiť, že boli nútení čítať titulky.

Filmári Koristi sa unikátne vyhrali s problémom, keď sa na scéne objavia „dobyvatelia“ ľudskej rasy zo starého kontinentu. Nie sú to Briti, ale práve iný jazyk, ktorého odlišnosť a nezrozumiteľnosť (aspoň mne je francúzština celkom cudzia) dodá celému príbehu ďalší rozmer. Pocit neznámeho, nevyspytateľného a ťažko pochopiteľného.

Sci-fi z minulosti

Z filmu Korisť je cítiť to, čo by naozaj mal pocítiť divák nazerajúci do roku 1719. Do postavenia domorodého obyvateľstva, aj do inovácií, ktoré náhle prišli a tvoria onen kultúrny šok. Strelná zbraň menila postavenie síl všade, kde sa objavila. Či už v Európe, alebo na každom drobnom ostrove v Tichomorí za posledných 500 rokov. Film nazerá na niektoré detaily, ktoré naozaj doteraz mnohí filmári a tvorcovia ignorovali ako „nepotrebné pre film“. Aj preto Korisť nadchýňa. Prekvapil a opäť nepochybne priláka na opakované pozretie. Nezabúdajúc na prítomnosť niečoho celkom neznámeho a vyspelého totiž stále ide o sci-fi, napriek pohľadu do minulosti.

S výborným dejom, efektami a celkovou uveriteľnosťou. Film je vzdialenou nepriamou výzvou zhodnotiť, aký prínos mala kolonizácia Amerikya pre koho. Ale hlavná dejová línia je práve tam, kde si to želá každý fanúšik filmu. V strete pozemského človeka s niečím celkom neznámym. Nerovnosť síl, technického vybavenia a vedomostí sa však kompenzuje poznaním svojho domova a svojich možností.

Napätie, tá správna dávka adrenalínu a stále ešte celkom neznámy svet, napriek tomu, že ide „len o Ameriku z pred 3 storočí“, tvoria unikátnu kombináciu filmu Korisť (Prey), ktorý sa už čoskoro objaví v ponuke Disney+. Ďakujem po dlhej dobe za takýto zážitok.