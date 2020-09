Jmenuji se Orel: neobyčajná knižka o sliepke z klietkového chovu - Zaujímavé novinky ZN.SK

Ak sa hovorí o klietkovom chove sliepok, skôr ide o témy aktivistov, alebo tému označovania vajec. V prípade úspešnej knihy zo susedných Čiech však ide o prostredie, odkiaľ pochádza hlavná hrdinka detskej knihy, ktorú ani nemožno nazvať detskou, keďže myšlienky a príbeh zaujme aj dospelých. Nečakajte žiadne aktivistické výlevy, alebo tvrdú manipuláciou s verejnosťou. Jmenuji se Orel je skutočným príbehom sliepky z klietkového chovu, ktorá dostane nový domov na juhočeskej dedine.

Skutočným preto, že jeho autorka Romi Grey (Romana Šedivá) po inšpiráciu k takémuto príbehu nemusela chodiť ďaleko. Celý dej sa odohráva u nej na dvore a aj možno preto je dosiaľ nevideným originálom, ktorý oprávnene zaujal celú Českú republiku. Na Slovensku sa dosiaľ v slovenskom preklade neobjavil.

Pozitívne, pokojne a krásne naladená

Jmenuji se Orel ne neobyčajná kniha. Pri jej čítaní očakávate zvrat, alebo boj dobra proti zlu s vládnucim zlom. Toto je totiž trend doby. Jmenuji se Orel sa však vôbec neponáša na bežnú tvorbu. Možno tým, že je pre deti a nemá žiadnu zásadnú gradáciu. Má však príbehy, jednotlivé strany buď vyplnené jednoduchými ilustráciami, alebo novým dobrodružstvom na usadlosti. Dobrodružstvom s inými zvieratami, alebo zážitkami sliepky, ktorá nepozná nič z tohto sveta od Slnka po iné druhy zvierat a ich život.

Krása tejto knihy je ukrytá práve v pohľade na veci, ktoré prehliadame. Nevšímame si, že Slnko svieti, že sa niečo vo svete deje, alebo ako chutí obyčajný šalát, ak poznáme niečo lepšie. Sliepka holá, bez peria, ktorá sa náhle ocitne na slobode, cíti niektoré samozrejmosti ako veľké veci. Zážitky. Raduje sa z drobnosti a do určitej miery môže tento pocit prenášať na čitateľa. Ide o detskú knihu, takže veľmi ľahko sa to môže podariť. No efekt má aj na dospelého čitateľa. Kniha je veľmi pozitívna. Je pravdou, že len nedávno som dočítal knihu Utiekol som z Osvienčimu, hneď po nej Neviestky Osvienčimu a tématika väznenia a ukrutností ešte zostáva v hlave uložená. Čítať Jmenuji se Orel o sliepke, ktorá dostane toto meno po ukážke svojej odvahy, keď sa rozbehne k svojej majiteľke, je od prvých riadkov pozitívna. Dokazuje síce, že aj súčasnosti existujú väznice pre živé tvory, no sliepka nie je tá, čo sa sťažuje a vracia do minulosti. Je tá, ktorá tvorí hlavnú pozitívnu vlnu v jej príbehu.

Milá kniha s myšlienkami

Na dedine sa toho udeje oveľa viac, než si my ľudia uponáhľaní prácou a hľadaním nabíjačky od telefónu dokážeme predstaviť. V knižnom príbehu sa stretávame s ďalšími obyvateľmi dediny. S najlepším Orlovým priateľom kocúrom Čipom, ako aj ďalšími zvieratami. V knihách prežijeme všetky ročné obdobia. Orel spoznáva roztápajúceho sa snehuliaka, je nadšený z konárov stromov, vetra, snehu, porovnáva rozdiely a neraz utrúsi poznámku nadšenia, ktorej nechýba humor. Plynie z neznalosti skutočného sveta. Je totiž akýmsi návštevníkom zo sveta pre nás neznámeho, ktorý sa rozhodne prebádať život na slobode a preto vidí mnohé krásne, čo je pre „tých vonku“ niečo celkom bežné až bezvýznamné.

Pocity s prímesou depresie má občas každý z nás. Vtedy skúsme siahnuť po Orlovi, odvážnej sliepke, ktorá sa dokáže pozerať na svet očami, ktoré vidia všetko navôkol celkom inak. Ako krásne a jedinečné. Orel môže byť za čudáka, lenže čoraz viac si môžeme uvedomiť že čudákmi sú tí ostatní. Aj žabák v jednom momente Orlíkovi položí otázku, či nebol v tej klietke týraný a sliepka sa začuduje, prečo si takúto otázku položí obyčajný žabiak a nie “drůbežář”.

Drobné príbehy sú premiešané s jednoduchými ako aj celostranovými výraznými kresbami. Autorka nenecháva sliepku uniknúť do nereálnej roviny. Stále je sliepkou. Nemá potreby ako človek podobne, ako ostatné zvieratá. Aj celý svet vníma ako sliepka, preto je pre ňu hrabanie v hline niečo… niečo omamné. Z hlavnej postavy tak nevytvára nič, čo nie je a čo ani nemôže byť. Že je orlom? Pre svoju odvahu a odhodlanie môže byť každý “orlom”.

Informácie o knihe: