Recenzia filmovej novinky Šťastný nový rok 2: Dobro došli

Veselá romantická komédia Šťastný nový rok 2: Dobro došli od slovenského režiséra Jakuba Kronera určite pobaví divákov a vnesie do súčasných ťažších časov trocha odľahčenia.

Oproti prvému dielu sa film sa odohráva najmä v Chorvátsku, v mestečku Rovinj. V úvode filmu sa celá partia priateľov stretáva na silvestrovskej oslave v tatranskom hoteli. Veronika (Gabika Marcinková) oznámi kamarátkam, že zostane sama so synom a s manželom (Jakub Prachař) sa bude rozvádzať, lebo neuniesol, že ona má byť riaditeľkou hotela v Chorvátsku. Marcela (Antónia Lišková) si našla konečne priateľa (Marco Bonini) a rodinka Barbi (Zuzana Norisová) a Tomiho (Tomáš Maštalír) sa rozrastie o nového člena. Za sprievodu kapely požiada Marek (Ján Koleník) Hanku (Táňa Pauhofová) o ruku.

Po úvodných titulkoch sa dej presunie o niekoľko mesiacov ďalej, na leto, do hotela Kempinski v Chorvátsku, kde je Veronika riaditeľkou. Postupne prichádza rodina a kamaráti do hotela, aby si užili svadbu. Už aj počas cesty do Chorvátska majú niektorí priatelia o zábavu postarané. Zhodou náhod v hoteli pracuje aj Valika (Anna Kadeřávková), ako animátorka a babysitterka a svoju postavu peknej, ale naivnej „pipiny“ zahrala úžasne. Svoju baliacu techniku chce využiť aj na Marekovho otca (Jozef Vajda). Práve v momente, keď ju fotí, prichádza do hotela Marekova mama (Dagmar Havlová), ktorá si neodpustí poznámky. Bývalí manželia sa neznášajú a využijú každú maličkosť na vyvolanie hádky. Záverečný bonbónik si určite netreba nechať ujsť. Slovenský bollywood stojí za to.

S leskom luxusu a v zime

Niektorým ľuďom môže prísť ľúto, v akom prepychu sa film odohráva. Herci majú krásne šaty, autá, prázdninujú v krásnom hoteli, plavia sa na luxusnej jachte a v podstate nemajú žiadne veľké starosti… V tomto smere museli byť náklady na výrobu tohto filmu oveľa vyššie v porovnaní s prvým dielom. Celkový dojem z filmu je taký, že nie je o bežných ľuďoch. Ide o priateľov, ktorí si môžu dovoliť vyšší štandard, pohybujú sa vo vyšších kruhoch, podnikajú, alebo sú v spojení s podnikateľským prostredím. No nejde o skok do neznáma, keďže jednotlivých hrdinov viac menej poznáme už z prvého filmu.

Film sa natáčal v čase pandémie a mimo turistickej sezóny, teplota vzduchu a mora cez deň nebola vyššia ako 20 stupňov. Niektorí herci preukázali, že sú otužilí a nedali to na sebe poznať. Nakrúcanie naozaj neprebiehalo počas horúceho slnka, čo spozná každý so skúsenosťou z Rovinj. Slnečné mesiace vyzerajú inak, turisti zapĺňajú pobrežie a aj dojem z mesta by bol vo filme zachytený celkom iný. V skutočnosti šlo o chladnejšie mesiace mimo turistickú sezónu, čo poznať aj na pobreží, nie len v miestnych uliciach. Práve obdobie mimo turistickej sezóny je využívané bežne vo svete na filmovanie v známych letoviskách, keďže turisti v zábere nie sú bežní a najmä vítaní. Vojsť preto do studenej vody a zostať hercom „letného filmu“ si žiada viac ako len odvahu.

Hodný pozornosti

Stále je však film zábavný, verný svojmu prvému dielu svojim humorom, poznámkami k bežným strastiam života aj pohodou, ktorú tiež ako diváci občas potrebujeme. O to viac, ak je aktuálne obdobie plné nepríjemných správ. Príbeh sa rozrástol o nové známe tváre, nové postavy a ich príbehy. Najmä výber samotnej lokality môže byť prínosom pre Rovinj ako filmové miesto. Pre slovenských dovolenkárov nie je neznáme a ani veľmi vzdialené. Únik do Chorvátska vôbec nie je zlý. Ani ten luxus a lesk nie je zlý. Slováci milujú podobné filmy a tak sa dá odpustiť, ak sa taký objaví zo slovenskej produkcie.

Zopár zaujímavostí a postrehov o Šťastný Nový rok 2: Dobro došli

Kaskadérsky kúsok Tomáša Maštalíra na rogale vyvoláva pocit strachu o jeho život.

Keďže sa film odohráva v Chorvátsku, zahrali si tu aj chorvátski herci Toni Gojanović a Goran Bogdan, ktorí hovorili svojim jazykom (prípadne použili lámanú angličtinu) a neboli dabovaní. To umocnilo autenticitu príbehu, keďže aj v reálnom živote sa človek dohovára ako vie, keď neovláda cudzí jazyk.

Antónia Lišková využila vo filme svoju znalosť taliančiny, keď jej za priateľa scenáristi vybrali talianskeho herca Marca Boniniho, dialógy však opäť neboli dabované.

Keďže herci neboli len Slováci a Česi, ale aj Taliani či Chorváti, dorozumievacím jazykom bola angličtina.

Postava Hankinho otca (Marek Vašut) sa objavila vo filme len na veľmi krátky čas, čiže fanúšikovia si ho tentokrát veľmi neužili.

Pripravila Maťa