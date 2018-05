Švédska novinka: pohlavný styk bez dohody a súhlasu bude znásilnením

Sex, pri ktorom nebola podpísaná vzájomná dohoda, môže byť pokojne braný ako znásilnenie. Ak jeden z partnerov nemá preukázateľný súhlas druhej strany, cesta do basy bude ľahšia. Novinka vo Švédsku, ktorá nemá obdobu nikde inde vo svete, začne platiť od 1. júna.

Prakticky to tak znamená, že známosť na jednu noc si v rozžhavenej vášni bude musieť počkať, kým vypíšete rýchlu zmluvu a odpíšete si základné údaje. To samozrejme len v prípade, kedy vám pôjde o absolútne dodržanie zákona. Svet a najmä niektorí jednotlivci sa už dnes smejú nad tým, ako takúto zmluvu formulovať a čo do nej napísať. Z právneho hľadiska by bol ideálny stav, ak by boli popísané aj praktiky, či dokonca miesto a čas pohlavného styku. Najlepšie s popisom plnenia v prípade otehotnenia. V reálnom svete však postačí vyslovenie súhlasu, jasného gesta, ktoré nie je zameniteľné s iným.

Zákon však nie je celkom nezmysel

Na prvý pohľad sa zdá ako hlúposť. Či dokonca príležitosť pre ženy či mužov, ktorí by chceli vytrieskať z partnera niečo navyše. V realite sa dá zákon pochopiť ako reakcia na početné prípady znásilnení a útokov väčšinou na ženy, ktoré skončili ako obeť dokonca opakovaného znásilňovania. Chýbala jasná definícia a nasledovali ťahanice. Nástroj, ktorý na prvý pohľad vnímame ako absurdnú povinnú zmluvu pred sexom totiž môže byť len jedným z bičov, ktoré možno aplikovať v prípade súdneho sporu voči útočníkovi. Môže tak byť ľahšou cestou k jeho odsúdeniu.

Vzniká tak riziko zneužívania nového zákona. Je málo pravdepodobné, že mladí ľudia budú so sebou nosiť zmluvu a stále bude existovať priestor na pochopenie niektorých gest partnera ako súhlas, hoci tak možno vyzerať nemali. Recesisti však pokojne môžu využiť jeden z už dnes pripravených formulárov, ktoré sa nachádzajú na internete. Sú v mnohom zábavné a úsmevné. Dokonca po schválení GDPR vyznieva zvláštne fakt, že musíte niekomu inému poskytnúť svoje údaje. Zmluva by mala byť v dvoch exemplároch. Ako by mala vyzerať dohoda v prípade akcií typu swingers už ale nikto neupresňuje.

Scenár pred nocou plnou vášne:

Neznámy: Mmm.. hm…. Stačí. Najskôr zmluva.

Neznáma: Ale no ták, nemôžeme potom?

Neznámy: Nie, trvám na tom. Potom ma udáš a to žene doma nevysvetlím.

Neznáma: Tak čo do nej napíšeme?

Neznámy: Tak asi mená, údaje, alebo aj to… ako to povedať… ako to chceš?

Neznáma: Perom

Neznámy: Šak jasné :-)

Neznáma: Myslím na písanie.

Neznámy: Aha. Jedno mám. Nech sa páči.

Neznáma: Pekné. Také nosí moja babka v kabelke.

Neznámy: Tvoja babka? Milé, ale neťahajme sem teraz žiadne babky.

Neznáma: Teraz ty.

Neznámy: Jennifer? Ty sa vážne voláš Jennifer?

Jennifer: Prečo by som sa nemohla volať Jennifer?

Neznámy: Tak ukáž občiansky, inak neuverím.

Jennifer: Naštuduj si ochranu osobných údajov. Legitimujem sa len policajtom.

Neznámy: Uf, to som si vydýchol. Tu mám odznak, takže mám oprávnenie aj na osobnú prehliadku.

Jennifer: A ty?

Neznámy: Ja som Bjorn.

Jennifer: To nie je veľmi originálne.

Bjorn: To mám po dedkovi.

Jennifer: Po dedkovi? Milé, ale neťahajme sem prosím starých rodičov.

Bjorn: Chceš vidieť fotky? Mám nejaké v mobile. Celý ja.

Jennifer: Sú to aspoň holé fotky?

Bjorn: No dovoľ! Ako si niečo také mohla čakať?

Jennifer: Vieš čo? radšej idem. Pánko asi zabudol, prečo sme šli na hotel.

Bjorn: Čo? Jáááj!

