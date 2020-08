Nebezpečná muška a jej bolestivé poštípanie: štípanec a popis príznakov

Akákoľvek informácia o nebezpečnej čiernej muške s pomerne viditeľným telom pre oblé obrysy bruška, sa môže zdať ako novinka. Muška z rodu simulium, ktorej sa v Čechách hovorí muchnička, je známa po celej Európe. V angličtine jednoducho ako “black fly”. Rôzne druhy na rôznych miestach predstavujú rôzne riziká. Tie, ktoré žijú na Slovensku a v Čechách však vedia spôsobiť neobvyklé zdravotné komplikácie. Jej poštípanie je bolestivejšie než pri komároch, trvá dlhšie a alergici majú po jej útoku o niečo ťažšie následky, než ľudia znášajúci poštípania bez ťažkostí.

Foto: ilustračná snímka druhu, snímka “požičaná” z Wikimedia

Muška, ktorej poštípanie je považované za nie veľmi vzácne, cicia krv človeka najmä pri pobyte v prírode, v blízkosti vodných plôch a jazier, ako aj v ich širšej blízkosti. Hojenie takejto rany je však komplikovanejšie. Na počudovanie, spôsobuje takmer identické závažné komplikácie aj ľuďom, ktorí nemajú žiadne iné prejavy zasiahnutia pri iných druhoch hmyzu.

Poštípanie muškou môže spôsobiť vážne opuchy, znecitlivenie prstov na ruke, bolestivé opuchy, aj rozsiahle svrbenie v závislosti od miesta poštípania. Mimoriadne obľúbeným miestom, na ktoré útočí, je členok a spodná časť nohy. Do šiat nelezie, útočí na holé nohy.

V článku sa dočítate:

Ako spoznať štípanec mušky

Akú prvú pomoc zvoliť pri poštípaní muškou

Čím je zaujímavá drobná čierna muška a jej poštípanie

Čo sprevádza a ako sa liečia štípance od mušky

Kde sa tento druh hmyzu vyskytuje a kde a kedy hrozí uštipnutie

Muška je nenápadný malý hmyz, do ktorého by počas letu nikto nepovedal, že môže spôsobiť ťažkosti porovnateľné so žihadlom osy a ešte horšie. Mušku nie je nutné vyprovokovať. Štípe podobne ako komár, pre vlastné potreby, keďže potrebuje krv. Vyhľadáva odhalené miesta, keďže cez textil nedokáže nasať. Nemá dostatočne dlhý sosák. Štípanec sa na začiatku javí ako bežný komárí. Po pár hodinách sa však prejavuje s väčšou bolesťou. Miesto vpichu je krvavé a môže z neho tiež krv unikať, prípadne sa v ňom hromadí plazma a tvorí chrasta.

Štípanec po štyroch dňoch

Štípanec po štyroch dňoch prináša niekoľko zaujímavých pocitov. Noha v mieste štípanca bolí. Svrbí v širšom okolí štípanca a tento pocit prechádza až do zvyšku nohy. Druhý a tretí deň sprevádzal tento zážitok aj opuch chodidla, pri ktorom sa stratili vystupujúce členky na chodidle a bolo problematické obuť sa. Bolesť je premenlivá, najmä v blízkosti kosti píšťaly pôsobila ako zranenie kosti samotnej.

Štípanec je výrazne červený už niekoľko dní. Na mieste vpichu tvrdý a mäkne do bežnej tvrdosti až postupne podľa vzdialenosti od miesta vpichu. Samotné miesto pichnutia a jeho krvácanie nemusí byť aktívne. Môže tvoriť chrastu. Prípady viac bolestivé môžu hnisať a vylučovať práve odtiaľto hnis.

Kým niektoré prípady hovoria o následkoch na niekoľko týždňov až mesiacov spojených s práceneschopnosťou, všetko je individuálne. V našom sledovanom prípade je štípanec po týždni menej bolestivý. Pomohlo „ignorovanie“ bolesti, neškriabanie, nehladenie, vyhýbanie sa teplej vode, teplej sprche. Nasadili sa studené obklady, ako aj domáca medicína na potieranie. Ťažší priebeh a horšie prípady vyžadujú antibiotiká a liečivá proti parazitom. Muška je tiež známa ako ľahký prenášať rôznych chorôb. Preto nie je na škodu byť pod dohľadom lekárov a informovať sa na možnosti kontroly a vylúčenia iných rizík.

Liečenie poštípania muškou

Muška vytvára štípance s výraznou červenou farbou. Akoby šlo o fliačik rôznej veľkosti. Jej veľkosť sa môžeme pokúsiť ovplyvniť už v začiatkoch. Napríklad dostatočným chladením a vhodnými prípravkami s efektom chladenia. Dobrá je tak klasická alpa a studené obklady. Podanie vhodného antihistaminika je spolu s ďalšími liečivami (proti alergickým reakciám, alebo proti bolesti, napríklad Dithiaden) bežnou súčasťou profesionálneho odborného ošetrenia postihnutej osoby.

Na zmiernenie príznakov, bolestí a pre urýchlenie hojenia sa podľa zmienok na internete používa aj odrezok lístočku a čerstvo odhalená dužina rastliny rodu sempervivum. Tzv. skalnica sa používa medzi záhradkármi v skalkách, aj ako ozdobný kvet v záhradách. Prípadne si zaobstarajte v lekárni kyselinu hyaluronovú, ktorej účinky dokážu zmierniť problémy. Tie ak ustúpia v priebehu prvých dňoch, máte vyhrané aj v rámci domácej liečby. Neustupujúce ťažkosti je nutné bezpodmienečne riešiť s odborníkom.

Fakty a zhrnutie: