Margarín vznikol ako náhrada za maslo vďaka Napoleonovi III.

Margarín je vynález vytvorený z rastlinných olejov, alebo živočíšnych tukov. Kolujú o ňom hoaxy tom, že ide o omyl pri vedeckých testoch, alebo že vznikol ako odpad, ktorému ak dali príchuť, zistili, že je použiteľný v potravinárstve. Omyl. Margarín vznikol ako cielený vynález pre potreby nasýtenia ľudu. Francúzsky cisár Napoleon III. vydal vyhlásenie, že odmení toho, kto prinesie vhodnú alternatívu maslu. Maslo, ako potrebná surovina, si vyžadovala vysoké náklady pri starostlivosti o kravy, no bolo odkázané na rýchlu spotrebu. Maslo nemohlo byť uskladňované, veď neexistovali chladničky a prenášať ho bolo tiež záležitosťou dobre izolovaných nádob a nie len tak hocijakého letného dňa.

Alternatíva však mala byť hlavne riešením, v prípadoch nedostatku mlieka, jeho nedostupnosti, ale pre výšku nákladov. Nemyslel pritom na seba, na šľachtu a pánov. Tým by zostalo naďalej maslo originálne. Alternatívu potreboval pre chudobných a pre armádu.

Margarín z olejov rastlinného pôvodu

Francúzsky chemik Hippolyte Mège-Mouriès (1817 – 1880) sa orientoval na potravinárstvo vo svojej práci a tak nebolo ničím neobvyklým, že sa podujal na Napoleonovej výzve priniesť riešenie. Úspech slávil už pri vývoji novej metódy, ktorá umožnila pekárom vyprodukovať viac chleba pri rovnakom počte obilných zdrojov. Práve za chlieb už jedno ocenenie od Napoleona III dostal v roku 1861. Keď o pár rokov neskôr vyhlásil cisár novú výzvu, Mège-Mouriès sa zameral na dovtedy neznámu kyselinu margarovú. Tú objavil jeho kolega Michel Eugene Chevreul, mimochodom inovátor v oblasti výroby olejov a mydiel.

Prvý vynález nazval oleomargarín. Nebol ale rastlinným výrobkom, ale vyrábal sa z hovädzieho loja a odstredeného mlieka. Chuťou ale pripomínala hmota maslo a mala aj rovnaké využitie pri varení.

Že by tajná dohoda s Holanďanom?

Prvý patent na výrobok bol podaný 15. júla 1869, no patenty Francúzska či Británie si v Holandsku napríklad vykladali po svojom a tak si margarín mohol dovoliť vyrábať ktokoľvek až do roku 1910, kedy Holandsko prestalo hrať medzinárodného patentového ignoranta. Autor nového margarínu ukázal v roku 1871 svoj vynález Holanďanovi Antoonovi Jurgensovi, obchodníkovi s maslom. Ten sa pustil do jeho výroby. Vzhľadom na patentové právo, aké v Holandsku existovalo, sa môžeme len domnievať, že sa medzi sebou nejakým spôsobom dohodli. Inak by nemal šancu od Holanďana získať absolútne nič. Veď v Holandsku v tom čase nemali zákonom definované pojmy ako vynález, autor, autorské práva, patent, podiel, duševné vlastníctvo, ani nič z tejto oblasti.