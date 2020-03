Kto je bloger a prečo je blogovanie populárne? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Skôr, ako si vysvetlíme pijem bloger, musíme vedieť z akého slova, tento pojem vlastne vznikol. Blog je online denník alebo informačná webová stránka, ktorá zobrazuje informácie v opačnom chronologickom poradí, pričom najnovšie príspevky sa objavia ako prvé. Je to platforma, kde autor alebo dokonca skupina spisovateľov zdieľajú svoje názory na konkrétny predmet alebo tému. Bloger je človek, ktorý sa o blok stará a riadi ho. Kto sa môže stať blogerom a dá sa za blogovanie niečo zarobiť?

Zručnosti pre blogovanie

Blogovanie je tiež súbor mnohých zručností, ktoré človek potrebuje na spustenie a kontrolu blogu. Dobrá webová stránká musí byť vybavená nástrojmi, ktoré uľahčujú proces písania , uverejňovania, prepájania a zdieľania obsahu na internete. Jeden z prvních blogerov bol Justin Hall, ktorý začal ako študent Swarthmore College už v roku 1994 písať svoj prvý blog.

Úspech osobných, odborných a firemných blogov

Všetky blogy možno rozdeliť do troch skupín. Na odborných sa preberajú témy z osobitnej tematickej oblasti odborného charakteru. Oproti tomu bloger, ktorý píše osobný blog, má za cieľ zdieľať svoje zážitky či myšlienky so širokou verejnosťou. Väčšinou ide v takom prípade o jedného človeka, ktorý je sám sebe autorom, editorom, grafikom a pod. Osobitnú skupinu tvoria firemné blogy, ktoré majú za úlohu predstaviť danú spoločnosť. Zároveň sa jedná o efektívnu formu propagácie a komunikácie s klientmi a zákazníkmi. V posledných rokoch a mesiacoch zaznamenávajú rozmach videoblogy tzv. vlogy, v ktorých autor odovzdáva svojim divákom všetok obsah vo forme videa.

Blog ako cesta k úspešnému podnikaniu

Veľkou pomocou k dobrému podnikaniu je vytvorenie blogu, ktorý vám pomôže dostať sa k týmto zákazníkom a upútať ich pozornosť. Ako podnik sa spoliehate na to, že zákazníci budú naďalej kupovať vaše produkty a služby. Bez blogovania by vaše webové stránky zostali neviditeľné, zatiaľ čo vďaka spusteniu blogu môže stránka neustále rásť a pripomínať sa potenciálnym zákazníkom. Hlavným účelom blogu je teda spojiť vás s relevantným publikom. Ďalším krokom je zvýšenie návštevnosti. Čím častejšie a lepšie sú vaše príspevky na blogu, tým vyššia je pravdepodobnosť, že vás vaše cieľové publikum objaví, navštívi váš web a vykoná očakávanú akciu – nákup. Čím viac ľudí navštívi váš blog, tým väčšiu pozornosť a dôveru získa vaša značka.

Bloger ako povolanie

V poslednej dobe sa blogeri stali slávnymi z rôznych dôvodov. Pre mnohých je to alternatívna kariéra alebo zamestnanie. Blogeri sú mobilní a nemusia byť na jednom mieste. Žijú jednoducho na internete. Pre mnohých je to iba záľuba, popri ich reálnym zamestnaniam a neberú blogovanie ako formu zárobku. No, dá sa to…Príležitosti formou blogovania na zarábanie peňazí sa objavia až vtedy, ak získate v tejto oblasti určitú dôveryhodnosť. Čo vám môže pomôcť?

Predaj reklamného priestoru na vašom blogu súkromne alebo prostredníctvom služby Google AdSense.

Predaj vlastných digitálnych produktov, ako sú elektronické knihy a príručky.

Predaj členstva za účelom prístupu k exkluzívnemu obsahu alebo poradenstvu.

Používanie blogu ako marketingového nástroja pre vaše podnikanie.

Bloger roka

Na Slovensku sa do roku 2018 konala súťaž Bloger roka. Cieľom súťaže bolo ohodnotiť aktívne tvoriacich slovenských blogerov, influencerov a youtuberov za uplynulý kalendárny rok. Súťaž mala 9 kategórií, pričom každý bloger sa mohol nominovať iba do jednej z nich. Okrem ocenenia v 9 kategóriách blogeri, youtuberi a influenceri bojovali o špeciálnu cenu Instagam roka a Najlepší WordPress blog.