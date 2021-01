Kľúč od miestnosti, v ktorej zomrel Napoleon, vydražili za 81 900 libier

Napoleon Bonaparte, jedna z najslávnejších historických osobností Európy, zomrel v máji roku 1821 na ostrove Svätá Helena. O jeho panovaní, vojnách a živote sa učíme na základnej škole, kým o napoleonskom komplexe a jeho strategických schopnostiach na školách vysokých. Jeho osobnosť však znamená aj dnes tak veľa, že obyčajný kľúč, ktorý sa viaže k jeho životu, môže mať hodnotu 81 900 britských libier. Ako je to možné?

Príbeh kľúča z izby, kde zomrel Napoleon

Vojak Charles Richard Fox sa po Napoleonovej smrti zdržiaval práve v budove Longwood House, ktorá slúžila na ostrove Svätá Helena ako Napoleonove väzenie. Ostrov vzdialený na južnej pologuli v Atlantickom oceáne bol dostatočne ďaleko od pravidelných námorných ciest a ďaleko od Napoleonovho vplyvu. Väzenie tak nemuselo mať podobu zamrežovanej cely, ako sme sa presvedčili z dokumentárnych filmov a aj z filmového spracovania. Klasická izba a klasické dvere, ktoré sa mohli zamykať, mali klasický kľúč. Napoleonov zdravotný stav sa zhoršoval postupne. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní lekári. Príčinou smrti mala byť rakovina žalúdka, hoci o iných príčinách panovali a ešte stále panujú rôzne konšpirácie a dohady. Ak by kľúč vedel rozprávať, možno by povedal, čo sa odohrávalo v miestnosti, ktorú ním zamykali. Práve tento kľúč z konkrétnej izby Charles Richard Fox v roku 1922 vzal a priniesol do Anglicka.

Venoval ho Lady Hollandovej, ktorá bola veľkou podporovateľkou Napoleona, ako malú spomienku na slávneho cisára. Tá si ho, spolu s odkazom napísaným samotným vojakom, odložila a jej rodina netušila kde. Vedeli, že kľúč niekde bude. Preto keď sa im ho podarilo nájsť, ako hodnotný artefakt putoval do aukcie v aukčnom dome Sotheby´s. Výsledná cena prekonala očakávania. Viac ako desiatka záujemcov vytiahla cenu kľúča na 81 900 libier.

Zdroj: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/royal-and-noble/the-key-to-napoleons-room-circa-1815