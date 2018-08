Bratislava bez prúdu: v hlavnom meste na obed vypadla elektrina - ZN.SK

Tisíce klimatizácií, chladiacich zariadení, ventilátorov, slabé chladenie a v zástrčkách napojené aj také spotrebiče, ktoré sú staršie ako my a ešte stále sa čudujeme, že to nemá následky? Hlavné mesto, alebo aspoň veľká časť z neho, dnes zažíva masívny výpadok elektriny. Bez prúdu je množstvo budov a miest, ktoré nemajú alternatívny prívod, či záložné zdroje.

Dôvody výpadku nám zatiaľ známe nie sú, hovorí sa o poruche elektrickej siete v Ružinove. (Možno len Homer Simpson zapojil Santa Clausa, aby prilákal trochu spomienok na mrazivo chladné počasie, ako sme raz mohli vidieť dôvody výpadku v televízii.) Avšak čo takýto výpadok znamená pre mesto?

Mesto bez elektriny znamená napríklad…

Mali sme možnosť počas výpadku prechádzať mestom a navštíviť viacero miest. V mnohých prípadoch sa ľudia vedeli vynájsť a nepokladajú to za veľký problém. Až do chvíle, než si všimnú, že sa nikde veľmi neochladia. Je naozaj zvláštne prechádzať mestom a všímať si to ticho, zmenu správania ľudí, vynaliezanie, ako sa niekam dostať, ak stojí doprava odkázaná na elektrinu a pod.

Rampy otvárajúce cestu autám nefungujú

Trolejbusy stoja

Niektoré stránky majú nedostupné servery, napríklad ak sú priamo spojené so systémom a databázou v podnikoch so sídlom v Ružinove.

Semafory neexistujú, spomaľuje sa doprava, vznikajú kolízne situácie

Doma nám vyplo mrazničky a vytopí nám čoskoro aj podlahy roztápajúci ľad, vyplo aj chladničky

Akvaristom a teraristom vyplo osvetlenie, filtrácie a ďalšie zariadenia. Pozor na zvery

V Lidli, Kauflande, Terne, skrátka kdekoľvek vyplo osvetlenie. V prípade Lidlu majú kasy svoj vlastný záložný zdroj.

Nefungujú však kamery, hudba, hlásič zatvorených kás a osvetlenie.

V kanceláriách majú náhle voľno, čas vyraziť na obed.

V reštauráciách by vám aj obed dali, ale nefunguje im kasa. Jedálne preto fungujú v núdzovom režime a vydávajú tým, čo majú presne. Prípadne si ľudia pomáhajú a rozmieňajú peniaze na drobnejšie, aby mali presne.

Výťahy nefungujú

Posuvné automatické dvere v bankách a na iných budovách nefungujú. Otvárajú sa tak náhradné, či ich výsuvné funkcie

V podnikoch je ticho, nehrá hudba.

Čo fungovalo nefunguje… Tak teda pozor, nech už idete kamkoľvek.

Zaujímavosťou je, ako sa zachovala skúška sirény o presnej 12:00 hodiny. Spustila sa a po dvoch sekundách aj zhasla. Nezaznel tak typický rev o dvanástej. Skúška sirén skončila skôr, ako sa stihla rozbehnúť do plnej hlasitosti.

Update: o 12:35 už elektrina opäť beží.

Postupne sa máme možnosť dozvedieť podrobnosti o dôvodoch výpadku. Za výpadkom elektriny stál požiar v rozvodnej trafostanici na Ružinovskej ulici. Na mieste malo dôjsť k vážnemu zraneniu jedného pracovníka, ktorý utrpel vážne zranenia. Podrobnosti o jeho vážnom stave priniesol portál Topky.sk