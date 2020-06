Lifestyle: Viete, aký typ pleti je pre vás charakteristický? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Svoju pokožku by ste mali poznať dokonale a ovládať tak aj svoj typ pleti. Ak nemáte prehľad o tom, aké sú typické črty vašej pokožky, nemusíte používať správnu starostlivosť a môžete tým výrazne zaťažiť tvári. Nie každá pleť totiž znesie všetky druhy prípravkov, o to dôležitejší by tak mal byť náš výber. Máte zmiešanú, citlivú alebo suchú pleť? Každý typ pleti je svojský a kým niektorá z nás potrebuje presne cielenú starostlivosť, iná nemusí brať až taký ohľad na konkrétnu špecifikáciu jednotlivých prípravkov. Viete však, ako zistiť typ pleti?

Osvedčené metódy

O pokožku dbáme neustále a prichádzame s ňou do pravidelného kontaktu. Ranný rituál umývania, denné líčenie, odličovanie či nočná starostlivosť, to všetko riešime na dennej báze. Zistiť svoj typ pleti môžete aj voľným pozorovaním, pričom nižšie uvedená charakteristika jednotlivých delení vás lepšie nasmeruje. Ak však máte problémy s presným zaradením, vyhľadajte odborníka, ktorý vám to uľahčí.

Zistiť typ pleti dokážete aj voľným pozorovaním. (Roman Samborskyi / Shutterstock.com)

Pomôcť si však môžete aj sami a postačí vám k tomu len obyčajná hygienická vreckovka. Vyčleňte si jedno ráno na túto skúšku a opláchnite si tvár vodou s tým, že ju len jemne osušíte. Teraz necháte pôsobiť čas a po polhodine si priložíte papierovú vreckovku na tvár. Zamerajte sa na oblasti čela, nosa, brady a líc. Pokiaľ sú všade viditeľné mastné škvrny, taký typ pleti aj máte. V prípade, že sa vyskytla škvrna len v T-zóne (oblasť čela, nosa a brady), vaša pokožka je zmiešaná. Zostala vreckovka bez škvŕn? Máte suchú pleť. Tú normálnu máte zase vtedy, keď narazíte na mierne škvrny. Čím sa tieto jednotlivé typy vyznačujú?

Štyri základné kategórie

Vo všeobecnosti poznáme štyri základné skupiny, no známe sú aj ďalšie možné alternatívy. Nie každá pleť jednoznačne zapadne do jednej z kategórií, vaša pokožka totiž môže byť kombináciou viacerých typov. To len potvrdzuje, aké dôležité je vedieť, kam sa s vašou pleťou môžete zaradiť. Mnohokrát nakupujete prípravky podľa vône, značky či vizuálu, ale nie vždy ide o starostlivosť, ktorá je pre vás vhodná. Kým niektoré značky sa špecializujú na konkrétnu pleť, väčšina ponúka všetky možné alternatívy. Ak ste napríklad obľúbenkyňou prípravkov Revolution Skincare, určite si nájdete medzi produktmi ten, čo vám sadne na mieru.

1. Normálna pleť

Ak sa radíte do tejto kategórie, výber starostlivosti nie je pre vás ničím obmedzujúci. Táto pleť je hladká, nemastí sa ani nevysušuje, jednoducho je jednotná. Má jemné póry, hlbšie vrásky tu nenájdete a problematické nie je ani jej čistenie. Tento druh je však pomerne zriedkavý a pokiaľ ste jej vlastníkom, môžete sa pýšiť pokožkou hebkou na dotyk.

2. Suchá pleť

Máte pokožku príliš tenkú, popraskanú a vyznačuje sa drsnosťou? V takom prípade možno hovoriť o suchej pleti, ktorú prezradí napríklad aj to, ako sa výrazne olupuje. Navyše aj ľahko sčervená a lesk by ste pri tomto type hľadali márne. Mnohých zarazí však predovšetkým to, že so suchou pleťou budú mať mnoho vrások aj v mladšom veku. V takomto prípade sú vhodné predovšetkým prípravky určené na hydratáciu. Táto pokožka totiž neobsahuje veľa vody, doprajte jej tak potrebnú vlhkosť.

Suchá pleť potrebuje špeciálne prípravky, je nutné ju pravidelne hydratovať.

(Africa Studio / Shutterstock.com)

3. Mastná pleť

Vyznačuje sa extrémnou mastnotou. Tvár sa vám leskne a je náchylná na akné. Póry sú výrazne rozšírené a čierne bodky sa okrem nosa nachádzajú aj na brade či lícach. Nespornou výhodou je oneskorenie vrások, pri tomto type pleti sa dostavia oveľa neskôr než pri zvyšných. Ak máte mastnú pleť, mali by ste ju čistiť špeciálnou starostlivosťou a určite nevynechať ani pravidelný peeling.

4. Zmiešaná pleť

Tento typ pokožky je pomerne špecifický a je spojením mastnej a suchej pleti. Kým T-zóna sa vyznačuje mastnotou a predstavuje časť čela, nosa a brady s rozšírenými pórmi, okolie líc patrí k tým suchším. Deje sa to predovšetkým z dôvodu nerovnomerného rozloženia mazových žliaz. Voľba starostlivosti je pri zmiešanej verzii kľúčová a mali by ste hľadať kozmetiku, ktorá je vhodná na zmatnenie mastných miest a zvláčnenie tých suchých.

Citlivosť pleti

Citlivá pleť môže byť dominantným typom, no mnohokrát je typická aj pre všetky vyššie zmienené delenia. Reakcie zbadáte takmer okamžite, nemilé sčervenanie, nepríjemné svrbenie či pálenie na seba nenechajú dlho čakať. Citlivá pokožka navyše pomerne zle reaguje aj na slnku či na znečistenie, no neprospievajú jej ani akékoľvek stresové situácie. Ak ste vlastníkom citlivej pleti, doprajte jej úľavu v podobe upokojujúcich prípravkov. Táto starostlivosť by mala byť jemná, bez obsahu alkoholu či iných agresívnych látok, ktoré by ju mohli dráždiť.

Poznať svoj typ pleti vám uľahčí výber starostlivosti. (Siberian spring / Shutterstock.com)

Poznať svoj typ pokožky vám výrazne pomôže pri výbere kozmetických prípravkov. Uľahčí vám kúpu dennej a nočnej starostlivosti, no bude aj veľmi nápomocný pri výbere dekoratívnej kozmetiky. Svoju pleť by ste mali totiž dôkladne poznať a vedieť, čo všetko je pre ňu vhodné. Uľahčí vám to aj TIP: Ako vybrať najlepšie make-up a čo musí spĺňať. Len v takom prípade získate pevný základ vášho líčenia, ktorý bude korešpondovať s vaším typom pleti.