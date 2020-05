Recenzia: Tri vzdelávacie Montessori aprílové novinky pre deti zo Slovartu

Pod značkou Montessori toho pre deti vyšlo neúrekom. Lenže značka je aj zárukou toho, čo najmä rodičia získajú, keďže ide o osvedčené nástroje na vyučovanie, zábavu, aj cvičenia s deťmi. Trojica zaujímavých kníh s takýmto zameraním vychádza ako úplná aprílová novinka vo vydavateľstve SLOVART. Všetky tri knihy zostavila Chiara Piroddi a ilustrovala Agnese Baruzzi. V slovenskom vydaní sa na trh dostávajú práve v období, kedy je tento formát žiadúci o niečo viac. Izolácia spôsobená koronavírusom ponechala mnoho detí doma. Vrátane tých, ktorí sa mohli vzdelávať v škôlke. Aj práve tento typ literatúry teraz nachádza uplatnenie. Prináša pritom ešte jeden prvok, ktorý je pre mnoho detí momentálne populárnych. Samolepky.

Moja prvá kniha o ľudskom tele

Prvá, ktorú sme si z trojice noviniek pozreli, má jasné určenie. Venované je deťom od 5 do 6 rokov. Niekoľko inštrukcií v úvode uvádzajú najmä rodiča do toho, ako s knihou pracovať. Nečaká rodiča a ani dieťa nič zložité Práve naopak. Prekvapujúco pracuje knižka, či možno presnejšie pracovný zošit, so slovom a veľmi jednoduchou grafikou zároveň. Ostatne, tak je to pri každej z trojice kníh. Všetky tri spája aj kvalitný hrubší papier na stránkach s matným povrchom. Nič nie je lepšie pre kreslenie pastelkami či ceruzkou.

Ľudské telo nezachádza veľmi podrobne. Postačuje si s jednotlivými časťami tela. Niekde zapája aj fúkanie ako ukážku dýchania a pracuje aj s rôznymi typmi pozornosti. Veškerá grafika v knižkozošite je veľmi milá. Vetorový štýl sa nehrá s tieňmi, zachováva si skôr pastelové farby, alebo širšiu škálu farieb bez extrémov. Tým pôsobí veľmi profesionálne a atraktívne na rodiča a nepochybne aj na dieťa. Výraznú časť knižky zo zadnej strany tvoria strany vyplnené nálepkami. A vôbec ich nie je málo.

ISBN: 9788055643694, oficiálne stránky: https://www.slovart.sk/

Moja prvá kniha o domove

V tomto prípade ide o knihu pre deti od 3 do 4 rokov. Priam ako stvorená pre tie deti, ktoré zostali doma. Práve o domácom prostredí totiž je. Knižke sa opäť darí zapájať dieťa, či skôr prvotne rodiča, do úloh zoznamujúcich dieťa s danou témou. Knižka prinúti zašpiniť oblečenie na obrázku, aby ďalej mohlo putovať do práčky. Priestor dostáva obývačka, kuchyňa, ale výrazne aj kúpeľňa s vysvetlením činností a predmetov v nich. Stále tak, aby bolo do zadaných úloh zapojené dieťa. Opäť podstatnú časť tvoria nálepky, ktoré vlepujete do časti aktivít a okienok na prvých stranách.

ISBN: 9788055643670, oficiálne stránky: https://www.slovart.sk

Moja prvá kniha o ročných obdobiach

Tou treťou je kniha orientovaná viac na prírodu. Malého čitateľa a jeho rodiča uvádza do sveta, ktorý je momentálne bližší mnohým rodinám v rodinných domoch so záhradou. Určenie tejto knižky je pre deti od 3 do 4 rokov a zoznamujú sa v nej jednak so zeleninou a ovocím, ale aj listami, zvieratkami, stromami… zastúpenie má dokonca aj počasie. V obsahu, ako aj v nálepkách. Kniha má 40 aktívnych strán pre vypĺňanie, kreslenie a vlepovanie. K týmto stranám na tvrdšom papieri výkresového typu ešte pripočítajte 8 listov so samolepkami.

ISBN: 9788055643687, oficiálne stránky: https://www.slovart.sk/

Zopár postrehov: