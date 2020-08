Žiadne hacknuté účty na Facebooku, ale zvedavosť dostáva ľudí do pasce!

Facebookom sa momentálne šíria dve hrozby. Jednu z hrozieb predstavuje neznalosť tej druhej. Z profilu na profil sa rozširuje príspevok, ktorý označuje ďalších z vašich priateľov. Trik je v tom, že príspevok sa javí ako vás vlastný, vydaný pod vašim menom a tak má vyššiu dôveru, ako cudzí od neznámeho. To, že ste si dovolili označiť do neho aj priateľov znamená, že sa objaví priamo vo viditeľných notifikáciách. Samozrejme, nič ste vedome pod svojim menom nevydali. To len Facebook celé roky ignoruje svoj dezolátny deravý systém a naďalej umožňuje jediným klikom vyvolať reakciu scriptov, ktorá nafinguje ďalšiu činnosť. Čiže pripojenie vašich priateľov a vydanie príspevku pod vami.

Skutočný vinník šírenia je zvedavosť a bezhlavé klikanie

Tisíce krát môžu portály a odborníci upozorňovať, aby verejnosť neklikala na čokoľvek na neznámej doméne. O to viac, ak ide o doménu typu http://xaevrch.choirpszvkafacebook.com, ktorá nemá ani hlavu, ani pätu, ani koncovku hodnú pozornosti. Príspevok, ktorý ste nevydali pod svojim menom, alebo sa javí ako poplašný (evokuje záujem bezhlavo klikať, alebo sľubuje špeciálnu funkciu) už má byť na prvý pohľad podozrivý. Kliknutím naň podvodné šírenie scriptu odovzdávate pod vašim menom ďalej.

Čo tu platí a s čím počítajte:

Nikto nehackol žiaden účet / nenabúral / alebo neukradol účet

S najväčšou pravdepodobnosťou ani neuniklo žiadne heslo

Kliknutím sa aktivovala séria scriptov, ktoré vykonajú to isté a kým príspevok nezmažete na svojom profile, každý jeden zvedavec kliknutím podvod šíri ďalej.

Nie je nutné podávať trestné oznámenia. V spojitosti s Facebookom polícia nič nevyrieši, najmä nevznikla škoda.

Odporúčame: