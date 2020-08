Filmové postavy dokážu uspieť aj ako hračky, príkladom je My Little Pony

Často sledujeme prienik postáv z kníh či filmov do rôznych ďalších žánrov a oblastí. Z kníh sa stávajú filmy, na základe úspešného filmu vznikne na daný námet počítačová hra, a najmä v prípade animovaných filmov vznikajú aj hračky pre deti. Typickým príkladom je seriál Equestria Girls, odkiaľ poznáme populárne poníky My Little Pony. Tie majú veľký úspech ako na filmovom, resp. seriálovom trhu a rovnako aj vo svete hračiek.

Prečo taký úspech?

V prípade detských seriálov a filmov sa priam ponúka prechod jednotlivých postáv z obrazovky do sveta hračiek. Seriál Equestria a My Little Pony hračky majú taký úspech z pomerne jednoduchého dôvodu. Mimoriadne vydarený a obľúbený bol samotný seriál, a to nielen medzi malými deťmi, ale aj medzi žiakmi či študentmi. A k úspechu nesporne prispelo aj vydarené prevedenie jednotlivých poníkov, ktoré prirodzene prešli z filmového plátna priamo do rúk detí.

Charakter postáv

Podmienkou úspechu „filmových hračiek“ je nepochybne charakter jednotlivých postavičiek. My Little Pony dosiahlo taký úspech aj preto, že jednotlivé postavy a poníky ako Twilight Sparkle, Rarity, Fluttershy, Rainbow Dash či Pinkie Pie majú v seriáli svoju silnú charakteristiku a získali si patričnú obľubu. Nie je preto prekvapením, ak malé dievčatá túžia práve po týchto postavách a chcú ich ako svoje hračky.

Vyslovená zábava

Sú hračky, ktorých primárnym cieľom je získavanie nových vedomostí, a potom vyslovene zábavné hračky. Aj také deti potrebujú. A v tomto je tiež jeden z úspechov My Little Pony, pretože rovnako ako je zábavný samotný seriál, tak bavia aj jednotlivé poníky v sérii hračiek. Vzniká dokonalý prienik seriálovej linky s fyzickou podobou hračiek. Ak vaše dieťa sleduje seriál Equestria, budú hračky My Little Pony tou správnou voľbou, čo kúpiť na Vianoce či narodeniny.

Zdroj obrázka: A.Sontaya / Shutterstock.com