Recenzia sfilmovaného pokračovania knižného hitu After: Sľub

After je v rámci mladého čitateľského publika populárny pojem. Jeden z tých, ktorý ani nie je potrebné prekladať, lebo je značkou. Hoci ide o pôvodne knižnú sériu pre mladých, siahli po nej často už 13 ročné dievčatá. Že ide o erotikou nabitý príbeh, ktorý svojou „modernosťou“ a pikantnosťou rozšírili zástupy čitateliek, ba aj čitateľov, sa rozkríklo pomerne rýchlo. Prvé informácie o sfilmovaní filmu vyvolali poriadny rozruch a ak sa ešte stále pohyboval po tomto svete tínedžer, ktorý After ignoroval, po vydaní druhého filmu takých bude ešte menej. Už po pár dňoch správy od distribútora filmu, spoločnosti BONTONFILM, uvádzajú druhý diel ako v kinách úspešnejší než ten prvý.

+17 veková prístupnosť… aj keď prečo tak prísne?

After je o vzťahu dvoch mladých ľudí, a keď druhý diel začína rozchodom a zdanlivo obdobím v ktorom si ani Tessa a ani Hardin nehľadajú cestu k sebe navzájom. Stačí však jeden večierok, obchodné stretnutie a trochu alkoholu „z donútenia“ v záujme úspešného pracovného projektu a jeden telefón k tomu. Telefonát si Hardin vysvetlí ako pozvánku, čo odštartuje návrat. Návrat plný vášne, aj pretvárky, keď budú musieť bezproblémový vzťah len predstierať, či tajomna, keď sa na scéne “nečakane” objaví stratený člen rodiny. Film nakrúcaný pre mladých ľudí s mladými ľuďmi je obrazom modernej doby, pojmov, technológii v ktorých spoločnosti žijeme práve teraz. To, ako sa k sebe blížia a čo prežívajú po vášnivej stránke je presne to, čo zaujalo už v knihách čitateľky.



Vášeň, sex a nechýba ani humor. Humor reálny, nenútený, veľmi vierohodný a ľudský. Vierohodná je aj bitka o Hardina na silvestrovskej zábave v univerzitnom kampuse. Sexuálne napätie je v niekoľkých scénach, no samotná nahota, alebo len náznaky nepôsobia ako úplne neprístupný film. Poznáme mnoho príkladov oveľa výraznejšej nahoty a sexuálnych scén. V After tak viac neprístupnosť tvorí náboj „vo vzduchu“ než detaily nahoty. Báť sa pokrivenia predstáv o Hollywoode, alebo vzrušenia naozaj netreba. Film pôsobil milo, nechýba zvrat, zle pochopená situácia, odlúčenie aj nehoda.

After má úspech a dvojkou to nekončí

After je vo filmovej podobe presne tým, čo chce vidieť čitateľ. Možno nie ten najnáročnejší, stále však ten, ktorý túžil knižný príbeh vždy písaný v poriadne hrubých zväzkoch. Je presne tým filmom, ktoré si prídu pozrieť mladé páry. Možno niektoré z nich zatúžia mať vaňu uprostred izby v spálni len tak, aby mohli prežívať niečo slastné a priam filmové. Možno nebude filmom pre čerstvé páry, ktoré majú kino ako súčasť prvého rande… teda, záleží podľa chuti a apetítu filmového aj toho druhého.

After oslovuje viac ako 50 odtieňov sivej. Chýba mu totiž luxusná noblesa a nereálny neprístupný lesk. Hardin, rovnako ako Tessa žijú život oveľa viac bližší tomu nášmu. Ich vzťah je reálnejší, vekom, dostupnosťou, aj svetom. Stále však v USA. Kým v iných filmoch vnímame erotické scény ako hlavný bod programu, v After: Sľub je tých momentov viac.