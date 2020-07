Vydajte sa na nepreskúmané miesta planéty so Stevom Backshallom

Chcete objavovať neznáme miesta na Zemi, ale máte radi pohodlie? Nechcete zápasiť s hmyzom, vlhkom, teplom či naopak zimou? Nevadí! Prieskumník a znalec prírody Steve Backshall to totiž urobil za vás. Vychutnávať dych berúce výhľady a panenskú prírodu z pohodlia vlastného gauča môžu aj diváci od 19. júla každú sobotu a nedeľu o 13:15 hod. na televíznej stanici Spektrum.

Jaskynné maľby a bezmenná rieka

Za jeden rok precestoval Steve so svojím tímom celý svet. V jeho relácii sa s televíznymi divákmi podelí o neznáme miesta a dobrodružstvá, ktoré nikto predtým nezažil. V desaťdielnom dokumentárnom programe Expedícia so Stevom Backshallom sa tak diváci ponoria do takmer 400-metrovej hĺbky kaňonu v Ománe. Aj zatopených krasových jaskýň v Yucatáne. Bude sa plaviť v kajaku najväčším svetovým fjordom v riskantnom období jarného topenia po doposiaľ nesplavenej rieke v Himalájach aj po rieke. Tá je natoľko vzdialená civilizácii, že zatiaľ ani nedostala meno. Seriál sa vydáva za divokými zvieratami v Surinamskej džungli a preskúmava jaskyne na Borneu a v Mexiku. V neposlednom rade vystúpi na vrchol ľadovej hory v Grónsku, na ktorý nikto iný nevyšiel a vyšplhá sa po skalných stenách v Dhofare.

Cesta do neznáma

Seriál je uvádzaný na TV Spektrum. Divákov posiela na divokú a nebezpečnú jazdu a so zábermi na najvzácnejšie zvieratá aj formy života, ktoré sú aj pre vedcov zatiaľ neznáme. Zachytené sú unikátne jaskynné maľby a ďalšie nikdy neobjavené artefakty. A okrem iného je tiež zachyteý vplyv ľudskej činnosti a globálne zmeny klímy nielen v arktických oblastiach.

Užite si neopakovateľnú cestu každý víkend o 13:15 hod. na televíznej stanici Spektrum.

Dokumentárne programy stanice Spektrum sa tešia priazni divákov aj oceneniam kritikov. Najnovším úspechom je cena za najlepší dokument seriálu O tabu bez tabu. Televízna stanica Spektrum vysielala program na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku v roku 2019.