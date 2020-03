Čokoláda a cukríky na Veľkú Noc ako súčasť kultúrnej evolúcie

Spojenie čokolády, gumových cukríkov, či iných sladkostí a Veľkej Noci neexistuje v žiadnej duchovnej, či pôvodnej tradičnej rovine. Toto spojenie sme si vytvorili, pretože všetko v kultúre sa mení, inovuje a prispôsobujeme si to. Aj to tradičné bolo kedysi nové. Lenže symbolika odmeny za šibačku sa dá chápať aj v podobe odmien sladkých. Tých jazyku lahodiacich. Čokoláda sa napríklad v podobe sladkej mliečnej tabuľky objavuje len niečo viac než sto rokov. Oveľa dlhšie sme v našich končinách poznali horkú čokoládu a kakao v cukrárstve. Napríklad také Lentilky vznikli v roku 1907 a populárne sú dodnes.

Keďže Veľká Noc sa nám v našej tradičnej kultúre spája so šibaním, to zas spájame s odmenou. Tí chlapci, ktorí neprehliadnu dievčatá, v rôznych regiónoch dostávajú rôzne výslužky. Aj pálenku, nejaký peniaz, koláč, vajce uvarené natvrdo, lokálne aj maľované vajce. Avšak nemôžeme vynechať sladkosti. Tie sú medzi odmenami len v posledných desaťročiach. Najmä pre počet šibačov sa jedlé čokoládové vajcia a rôzne sladkosti stali bežnou súčasťou výbavy rodín s dievčatami. Dobre sa skladujú, potešia najmä tých šibačov, ktorí ešte šibať chodia a nemajú náročné očakávania – deti.

Cukríky nie sú úplne bežnou nádielkou. Lenže všetko sa vyvíja. Ak majú cukríky tematickú podobu, prečo nie? Cukrovinky môžu niesť tematiku Veľkej Noci rovnako, ako čokoľvek iné. Ba dokonca môžu byť ozvláštnením medzi všetkým ostatným z celej výslužky. Balenie veľkonočných cukríkov sa skrátka nebude dať prehliadnuť.

V obchodoch boduje sezónna ponuka cukroviniek

Veľkonočný sortiment v obchodoch je síce sezónny, no výrobcovia cukroviniek sú na Veľkú Noc pripravení. Rovnako tak sa venujú príprave a zásobám už počas vianočného obdobia, ako inak. Nejaká tá novinka, inovácia, či zaujímavý dizajn tak nemôže chýbať. O to viac, ak sú šibači hanbliví a odhodlaní vyraziť len za babkou, sesternicami, frajerkami a spolužiačkami zo škôlky. Vtedy za ich odvahu a prekonanie sa odmeňovať treba.

Mäkká Veľká Noc

HARIBO nie je známy len pre ich gumové macíky. Majú ich aj v mäkkej verzii s marshmallow vankúšikmi. Rôznofarebné v špeciálnom obale a v rôznych veľkonočných tvaroch. Pýšia sa príchuťami ananás, banán, jahoda, pomaranč a pomaranč s vanilkou, malina, mango, melón alebo čierne ríbezle a celkovo ide o dva produktové rady. HARIBO Frohe Ostern a Ostergrüsse.

Odporúčaná regálová cena za balenie HARIBO Frohe Ostern 100 g je 2,60 €.

Odporúčaná regálová cena za balenie HARIBO Ostergrüsse 220 g je 3,90 €.

Želatínové prekvapenia

HARIBO pre tento rok prichystal svoje slávne gumové cukríky aj v špeciálnych veľkonočných obaloch s ovečkou a kuriatkom. Je jasné, že potešia skôr malých šibačov, ako veľkých tatkov. Z recesie nepochybne aj tínedžerov. Vo vnútri tematického obalu je 100-gramové vrecúško plné obľúbených zlatých medvedíkov Goldbären a špeciálne 100-gramové vrecúško s veľkonočnými želé cukríkmi HARIBO s rozličnými ovocnými príchuťami.

Odporúčaná regálová cena za veľkonočné balenie HARIBO 200 g je 3,50 €.

Veselá výslužka v podobe vajíčka

Čo by to bola Veľká Noc bez vajec? Aj v takej podobe môžu byť balenia cukríkov. V dvoch variantoch sú naplnené malými balíčkami cukríkov. Sú to tie, ktoré detské kluby, alebo veľké rodiny bežne delia medzi sebou, veď malé vrecká s cukríkmi vedia potešiť po troche a pravidelne, kým po otvorení veľkého balíčka cukríkov si situácia žiada zjesť všetko, alebo sa rozdeliť.