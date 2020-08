Šoféri zbystrite: V dokladoch vozidla dôjde opäť k zmene

Zelená karta. Doklad, ktorý je nevyhnutný pri každej jednej jazde vozidlom. Či už cestujete do zahraničia alebo sa presúvate z miesta bydliska do práce, bez tohto tlačiva sa jednoducho nezaobídete. Vedeli ste však, že čoskoro zmení opäť svoju podobu?

Karta automobilového poistenia tvorí súčasť povinnej výbavy vodiča. Tak, ako je nevyhnutný vodičský preukaz pri nasadnutí do vozidla, to isté platí aj pre toto zelené tlačivo. Pomocou neho totiž dokladujete to, že máte uzavreté povinné zmluvné poistenie. Pri dopravnej kolízii u nás či v zahraničí vám práve zelená karta pomôže zabezpečiť poistné krytie voči škodám, ktoré ste svojím vozidlom spôsobili. Niektorí vodiči však už nemusia disponovať jej štandardnou podobou, nakoľko toto tlačivo prechádza výraznou zmenou. Či už si vybavujete poistenie elektronicky na základe PZP porovnania alebo idete priamo do pobočky, zmeny sa vzťahujú na oba prípady.

Pôvodne boli dve karty

Zmeny v dokladoch, týkajúcich sa povinného poistného krytia, sa diali len pomerne nedávno. Na začiatku októbra uplynulého roka nahradila bielu kartu jej zelená – medzinárodná – obdoba. Kým biela bola platná na Slovensku a zelená zase v zahraničí, od 1. októbra 2019 sa stala jediným dokladom PZP jej zelená verzia. Tá však taktiež dlho v dokladoch vodiča nezostane a dočká sa svojej náhrady.

Náhrada za ekologickejší variant

Zelená karta dostáva svoju plnohodnotnú náhradu. Dňom 1. júla 2020 sa stáva platnou aj jej bielo-čierny formát. Poisťovniam plynie od tohto obdobia ročná lehota na to, aby zelené tlačivo nahradili jeho ekologickejšou verziou. Šetrenie farbou je vítaným riešením, keďže vďaka tomu sa znížia náklady na samotnú tlač a minimalizuje sa tým aj záťaž na životné prostredie.

V tomto čase môžete obdržať obe verzie

Ak si práve teraz žiadate o nové poistné krytie, prípadne máte v blízkej dobe obdržať novú kartu, je možné, že dostanete aj zelený, aj bielo-čierny typ dokladu o tom, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Všetko to závisí od konkrétnej poisťovne. Kým niektorá môže prejsť na nový systém vydávania kariet úplne plynule a automaticky, druhý poskytovateľ využije prechodné obdobie. Môže sa tak stať napríklad v prípade, ak má poisťovňa viacero predtlačených kusov zelenej karty. Vodič tak nemusí nutne vymeniť kartu za jej novú farbu, táto povinnosť mu nevzniká. V rámci stanoveného obdobia sa akceptujú oba formáty.

Očakáva sa aj plne digitalizovaná podoba

Zmierniť dopad na našu planétu možno ešte viac, čoho dôkazom je aj úvaha o plne digitalizovanom systéme, v ktorom sa budú nachádzať všetky tieto karty k PZP. Všetko by totiž spočívalo na princípe elektronického úložiska, vďaka čomu by úplne vymizli fyzické podoby kariet a motoristi by ich viac nemuseli predkladať. To, či majú povinné zmluvné poistenie by príslušník polície mohol zistiť priamo z daného systému.

Či sa dočkáme digitalizovaného systému kariet poistencov a kedy presne sa tak stane, je aj naďalej otázne. Vodiči by sa však mali pripraviť na to, že obdržia bielu kartu poistenca, ktorá bude platná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zdroj obrázka: Andrey_Popov / Shutterstock.com