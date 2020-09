Osobný počítač: Aké sú výhody repasovaných počítačov?

Repasované počítače sú PC od uznávaných výrobcov, ktoré sa používali vo veľkých korporáciách. No vo väčšine prípadov neboli využívané naplno. Tieto počítače sa následne po vyradení predávajú bežným klientom ako repasované. Aké sú výhody repasovaných počítačov a prečo by ste mali nad ich kúpou rozmýšľať aj vy?

Už v úvode bolo písané, že repasované počítače sú počítače od svetových výrobcov, ako HP, Fujitsu, DELL, IBM či Lenovo, ktoré už boli používané. No stále to najlepšie majú pred sebou. Firmy si tieto typy počítačov požičiavajú pomocou operatívneho lízingu a po jeho konci, zvyčajne po dvoch rokoch, tieto počítače menia za nové. Použité počítače sa po vrátení kontrolujú a dostávajú sa opäť do predaja, no tentokrát za omnoho nižšie ceny. Vďaka tomu tak teraz máte možnosť si kúpiť skutočne kvalitný repasovaný počítač za cenu nového počítača nižšej triedy.

Výhody repasovaných počítačov

Tou najväčšou výhodou repasovaných počítačov je teda pomerne nízka cena, ktorá je častokrát aj o 50 percent nižšia od tej klasickej.

Druhou výhodou pri kúpe repasovaného počítača je jeho záruka, ktorú ponúka samotný obchod, odkiaľ PC kupujete. Najčastejšie ide o záručnú dobu jedného roka.

Ďalšou výhodou prečo siahnuť po repasovanom počítači je operačný systém Windows, ktorý je nainštalovaný v každom počítači.

No a v neposlednom rade treba spomenúť, že kúpou repasovaného počítača a všeobecne repasovanej techniky šetríte životné prostredie, keďže svojou troškou zabraňujete vzniku elektroodpadu.

Kde kúpiť kvalitné repasované počítače?

Jedným z najlepších obchodov s repasovanou technikou na Slovensku je určite Technimax, ktorý sa v tomto odvetví pohybuje už 17 rokov. V ponuke tohto obchodu nájdete rôzne repasované počítače, predovšetkým od značky Dell, ktoré sú určené na rôzne použitie.

Na svoje si tak prídu nielen hráči či grafici bažiaci po silnom výkone, ale aj malé podniky, ktoré hľadajú kvalitné repasované počítače do kancelárie za prijateľnú cenu.

Zdroj obrázka: tommaso79 / Shutterstock.com