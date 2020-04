Závratné zisky z BitCoinu z roku 2017 doteraz živia fámy a podvodníkov

Kryptomeny zažili svoj veľký boom, ktorý prilákal pozornosť lajkov, v roku 2017, keď rástol a svet médií ovládol BitCoin. Odvtedy sa k nim vrátili najmä tí, ktorí im rozumeli viac a reálne ich využívali. Napriek tomu je stále v povedomí to, čo sa udialo koncom roka 2017, keď prudko narástol, ale aj padol. Pre mnohé médiá a ľudí zostalo v hlavách množstvo príbehov o tom, ako BTC rastie a čo všetko priniesol ľuďom, ktorí mu verili.

Keď prišiel náhly pád z jeho vysokej hodnoty, bola to krátka rázna vlna, no množstvo článkov a celé to povedomie o raste a zázračnosti neznámeho systému zostali. To využívajú podvodníci vo vysokej miere práve v poslednom čase.

Sľuby podvodníkov o závratných ziskoch nie sú reálne

Na Slovensku sa na internete čoraz viac šíria falošné články a tvrdenia o tom, že Igor Matovič zarobil milióny, pretože investoval do srtatupu. Rovnako tak sa spomína Jaroslav Haščák z Penty, milionár Petr Kellner, alebo najnovšie Andrej Babiš. Pri vyhľadávaní ich mien v spojitosti s BitCoinom narazíte akurát tak na falošné stránky bez redakcie, ktoré navádzajú ľudí na zapojenie do systému, ktorý úspešne láka ľudí do pasce na vymyslené sľuby. Je však nemožné a malo by byť dokonca trestné akokoľvek uvádzať investovanie do kryptomien ako zaručene ziskové, prinášajúce závratné milióny, alebo by ho aspoň nemali uvádzať podvodníci ako niečo, čo stopercentne funguje.

“Je ťažko pochopiteľné, ako je možné, že tak významné osoby ako sú predsedovia vlád Slovenska a Česka, sú obeťami takéhoto podvodu. Ich mená, imidž, meno ako značka sama o sebe a tvár. To všetko je zneužité do podvodného marketingu vo falošných článkoch a fotomontážach a nekoná sa voči portálom, serverom, či ponúkaniu účasti v týchto pochybných systémoch vôbec nič. Na problém sa pokúšam osobne upozorniť aj iné médiá, no momentálne je témou číslo jedna koronavírus. Samotní predsedovia vlády majú samozrejme plné ruky práce s niečím celkom iným, ako zneužívaním ich mena. Ostatne, tak to aj vyzerá, že podvodník všetko výborne načasoval zámerne,” vyjadril sa Tomáš Šalmon, šéfredaktor portálu HOAX.sk

foto: snímka falošného článku o investovaní Andreja Babiša do Bitcoinu, zdroj: hoax.sk

Stránka v plnej miere falošná

S týmto problémom, ktorý je čoraz viac aktuálny, sa spája napríklad aj fakt, že pri zaplatení nemalej sumy do „zaručeného zhodnotenia peňazí“ vstupujete s povinnosťou naskenovať niekoľko dokladov a formulárov a poslať ich online neznámemu človeku, ktorý je prostredníkom služby. Tá pritom medzi spokojnými zákazníkmi na svojich stránkach uvádza fotografie získané z úplne iných stránok a z fotobanky shutterstock. Ani jeden spokojný zákazník tak neexistuje a fotografie tvárí, ktoré uvádzajú aktuálne zisky, sú tiež rôzne tváre moderátorov a hercov z Hollywoodu.

Táto služba, podobne ako ešte niekoľko ďalších služieb s podobným smerovaním láka ľudí do pasce. Sľubuje im zvláštne sľuby, pričom názov svojej služby vytvára zo slova BitCoin. Na stránke prezentujú videá zo správ z roku 2017 o tom, ako BitCoin rastie a prináša závratné zisky. To, že v jednom z videí sa objaví Bill Gates (opäť záber z roku 2017) ako tvrdí, že je to zaujímavá príležitosť, už ale nespresňuje žiaden údaj o tom, že ide o záznam správ starý pár rokov ak téme, ktorá bola vtedy aktuálna.

V roku 2017 vznikol ošiaľ a trpký pád

Všetci poznáme BitCoin a veľmi dobre vieme, že svojho času prinášal zisk a potom aj padol. Ten ošiaľ sa objavil v každom médiu, aj tam, kde trh a financie nikdy nenašli svoje miesto. Potom prišiel bolestivý pád, hoci nie na úplné dno. Spôsobené to bolo údajne presne tým, čím bol spôsobený rast. Prudký rast hodnoty virtuálnej meny umožňoval zarábať aj tým, ktorí naskakovali v čase, keď bola jeho cena 5 000, ale pokojne aj tým pri cene 8 000 dolárov a ľudia stále prichádzali.

V decembri však začali niektorí investori špekulovať, niektorí väčší začali byť zrejme podozrievaví a po krásnom zisku začali BTC predávať. Veď istota je guľomet. Lenže zrejme náhle výkyvy vyľakali ďalších a ďalších. Spustila sa reťazová reakcia, ktorý zapríčinila pád hodnoty BTC. Iní hovoria, že to bola od začiatku bublina, ktorá mala ponúknuť závratné zisky len tým ľuďom, ktorí vedeli, kedy BTC padá a kedy rastie. Nikto totiž nevie, kto BTC založil a konšpirácie o tom, že je presne plánovaná (prípadne upravovaná) hodnota, sú tiež stále živé.

Obrázok:

foto: 17. december 2017 bol deň, ktorý zmenil život mnohých. Vlastne viacero dní potom menilo veľké množstvo životov. Najmä tých, čo pád nesledovali a prišli si zachrániť peniaze neskoro. Najhoršie dopadli tí, ktorí získali BTC sprostredkovane a nedokázali sa spojiť s tými, ktorí im mohli pomôcť predať BTC ešte počas vyššej hodnoty. Presné čísla a neustály pohyb hodnoty v kryptomenách sa dajú sledovať na viacerých stránkach. Vo svete je v médiách najčastejšie uvádzaná prehľadná a pomerne dobre obsluhovateľná bezplatná stránka coinmarketcap.com. Odporúčam ju sledovať pre predstavu hodnotových výkyvov, rastov, pádov, ale pokojne aj histórie viacerých kryptomien súčasne.

Presne ako cenné papiere, neviete čo sa stane a kedy

Z finančného hľadiska sa celá táto oblasť sa správa podobne ako trh s cennými papiermi a medzinárodná obchodná burza. Len nemusíš byť kravaťákom s poriadnym balíkom a nemusíš si hovoriť „investor“, aby si dokázal získať podiel na úspechu. Rovnako však všetko stratiť. BitCoin je najznámejší a najsilnejší zástupca tohto sveta. Existujú ľudia, ktorí predali vlastný dom a peniaze zamenili za BTC. Len aby si neskôr dokázali kúpiť dvadsať takých domov. Samozrejme, v médiách sme sa už nemohli dozvedieť, ako táto rodina dopadla a či stihla peniaze vymeniť pred 17. decembrom 2017. (zdroj október 2017: https://www.startitup.sk)

BitCon krátko na to padal a dlho vstával, hoci už nikdy nedosiahol také krásne číslo. 17. decembra 2019 má napríklad 1 BTC hodnotu: 6 824,69 USD. Nie je to už síce tých krásnych 20 tisíc, no BTC a ďalšie kryptomeny odradili väčšinu ochutnávačov špekulantov a dnes ich využívajú skôr ľudia z IT brandže, aj reálni obchodníci.

Dôvera v BTC

Na otázku, či veriť kryptomenám, alebo nie, sa snažilo odpovedať nespočetné množstvo špecialistov, bankárov, finančných poradcov, blogerov, špekulantov a aj ľudí, ktorí nevedia, čo je to internet, nieto ešte BTC. Kryptomeny naozaj prilákali pozornosť obchodníkov, aj celých vlád rôznych krajín sveta. No od samotného počiatku slúžia na platenie za tovar, aj keď zároveň tiež na investovanie. Jeho nákup môže byť rizikom, ak nakupuješ v čase poklesu, ktorý pokračuje. Získať môžeš ak sa ti podarí vystihnúť čas dna, z ktorého sa hodnota dvíha nahor. Lenže ty nevieš, kedy si na dne a kedy stojíš na špici, ktorý už nepôjde hore, ale len dole. Ak priamo nenakupuješ služby s BTC, nemáš peniaze navyše a chceš venovať čas niečomu zmysluplnému, potom BTC naozaj nie je nič pre teba.

Pripravené v spolupráci s HOAX.SK