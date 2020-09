Múzeum v Plzni a výstava Milovanie v prírode so zvieratami v pózach...

Západočeské múzeum v českom meste Plzeň usporiadalo neobyčajnú výstavu venovanú prírode. Vypchaté zvieratá v nej naaranžovali tak, aby prinášali pohľad verejnosti na intímne chvíľky zástupcov ríše zvierat. Tie pritom nie sú vždy celkom známe a veľakrát si ani nedokážeme predstaviť, ako to tie zvieratá robia. Napriek tomu, že zvieratá nie sú živé, ale vypchaté, výstava nemá núdzu o návštevníkov. Primárne je určená pre zoológov, žiakov prírodovedných odborov, študentov, ale povedzme komukoľvek so vzťahom k prírode.Nie všetko je inštalované do samotných aktov. Približujú sa nám aj akty dvorenia, značkovania, alebo boja o samicu. Skrátka mnoho prvkov, ktoré s rozmnožovaním v prírode súvisí.

Výstava Milování v přírodě: průvodce intimním životem zvířat síce uvádza intimitu, no vnímame ju tak len u ľudí. Zvieratá v tomto ohľade zväčša vôbec nepotrebujú súkromie.

foto: Západočeské muzeum v Plzni, Facebook, autor: Jakub Šmíd

Súčasťou výstavy sú inštalácie zvierat, ale aj vizuálne ukážky, písané textové informácie a interaktívne prvky. Návštevníkom je priblížená polygamia, polyandria, dôležitosť penisu, aj ponúknuté hry so spermiami. Taktiež zvukové ukážky piesní lásky niektorých zvieracích druhov a mnoho iného. Práve téma, ktorá nepatrí medzi bežné v rámci výstav, je dôvodom, pre ktorý zaujala médiá a internet. Prístupná bude do prvých dní roku 2021.

