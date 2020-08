Vždy populárne kostýmy a masky deťom na Halloween

Aj naša kultúra a zvyky sa menia pod vplyvom nových trendov, ktoré k nám prenikajú zo západu, najčastejšie z USA. Jedným z typických „západných“ zvykov je Halloween. Naši starí rodičia nad ním len krútia hlavou a často ho aj odsudzujú. Na druhej strane, mladí ľudia a aj naše deti sa často tešia na Halloween, keď sa raz do roka môžu prestrojiť do špeciálnej masky. Ako teda poňať Halloween pri deťoch, aby boli spokojní rodičia i deti?

Vkusné masky

Vždy je potrebné s deťmi komunikovať. Dnes už našťastie nájdete Halloween masky, ktoré sú určené vyslovene pre deti a sú vkusné, nie úplne hororové či krvavé. O komunikácii hovoríme preto, že cestou nie je deťom kvôli Halloweenu vynadať a prípadne im zakazovať masky. Nikam by to neviedlo. Ak je pre vás dôležitejší Sviatok všetkých svätých, tak sa s deťmi dohodnite, že môžu oslavovať Halloween pod podmienkou, že si ako rodina pripomeniete aj Sviatok všetkých svätých. Nie je dobré deti k niečomu nútiť, vždy hľadajte kompromis. A aspoň budete mať kontrolu a vplyv na to, čo si vaša ratolesť na Halloween oblečie.

Čarodejník či rodina Addamsovcov?

Dajú sa nájsť mnohé milé Halloweenske masky, ktoré vychádzajú zo známych motívov postáv a filmov, ktoré deti dobre poznajú. Veľmi širokú paletu motívov ponúkajú napríklad čarodejníci z Harryho Pottera. Prostredníctvom masky a pár trikov či make-upu môže vaše dieťa na Halloween prísť prezlečené za Harryho Pottera či Hermionu. Máme tu aj ďalšie postavy a masky ako napríklad Spiderman, Superman alebo kultové postavičky z Rodiny Addamsovcov. Masky a halloweenske kostýmy ponúkajú množstvo kreativity a dajú sa nájsť naozaj vhodné a pekné kostýmy aj pre vaše deti.

Aby deti chápali

Dôležité je deťom dostatočne jasne vysvetliť, že je to „len“ kostým a maska, aby samé chápali, aká je podstata Halloweenu. S dobrou komunikáciou ide všetko ľahšie a naozaj by nemalo zmysel zakazovať dieťaťu halloweensky kostým či masku, ak sa na takéto niečo celý rok teší. Ako rodičia môžete tomu napomôcť výberom vkusnej masky či kostýmu.

Zdroj obrázka: Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com