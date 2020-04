Francúz kričí „gardyloo“. Čiže „pozor, letí špinavá voda, alebo ho...“

Stredovek vo Francúzsku, ba dokonca v niektorých miestach krajiny ešte do minulého storočia, poznal pojem „gardyloo“. Podľa zahraničných zdrojov sa však skôr písal ako „gardez-l’eau“, prípadne „garde à l’eau!“ alebo „regardez l’eau“. V preklade tak znamená doslova „Pozor, letí (špinavá) voda!“ alebo „Pozor, letí odpad!“. Šlo o výkrik, ktorý vykrikovali ľudia bývajúci s oknami do ulice. V mnohých príbytkoch neexistovalo nič tak primitívne, ako rúra odvádzajúca odpadovú vodu niekam do kanalizácie, či na ulicu bez toho, aby bol na ulici bordel.

Z tohto slova pochádza hovorové označenie toalety v Anglicku ako “loo”. Je vraj skrátením francúzskeho varovného výkriku. (zdroj obrázka karikatúry: https://www.brianmeehl.com)

Nie len Francúzsko a nie len špinavá voda

Hoci nešlo len o záležitosť Francúzska, aspoň tu sa zachoval jednotný pokrik, ktorým sa ako tak snažili upozorniť ľudí tam dole, že niekto vylieva kýbeľ, šerbeľ, či hrniec s rannou stolicou celej famílie. Špinavá voda po zmývaní, voda z kuchyne, alebo voda z umývania dlážky, putovala z okna rovno na ulicu. Na ulici sa očakávala dažďová voda, ktorá zmije všetok odpad a znova tak budú ulice čisté. Niet sa čomu diviť, že mnoho ulíc príšerne zapáchalo. Veď ostatné, takto tomu bolo aj v blatistých uliciach Londýna, ale povedzme aj v Carihrade v dnešnom Turecku. Odtiaľ aj pochádza to označenie „smrad ako v Carihrade“.

Stredovek má viacero zvláštností

Stredovek je dobou temna. Vysoká negramotnosť bežného obyvateľstva, hygiena, morová epidémia, cena ľudského života, zákony, bezprávie, poddanstvo, chaos. Stredovek bol aj o vlastnom diktovaní histórie a práva cirkvou. Odmietala guľatú Zem, heliocentrickú teóriu, neštítila sa upaľovať ľudí s duševnými chorobami, pretože mala vysvetlenie v posadnutosti diabla. Stredovek bol plný zvyklostí, ktoré by sme si dnes ani len nedokázali predstaviť. Život bol oveľa ťažší a po stránke hygieny na dnešné pomery až neuveriteľný. Veď prečo inak vypukla morová epidémia do takých rozmerov, že?