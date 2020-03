Výhody a nevýhody IPL epilácie (odstraňovanie chĺpkov svetlom)

Už približne dva roky poznáme IPL epiláciu. Prístroje pomocou intenzívneho pulzného svetla odstraňujú chĺpky aj s korienkami. Následne stimulujú miesta, odkiaľ chĺpky rastú. Tým sa zníži počet chĺpkov, zníži sa rýchlosť ich rastu a niektoré nemusia už nikdy vyrásť.

IPL epilátory boli vyvinuté pre domáce použitie a ako náhrada návštev kozmetického salóna kvôli odstraňovanie chĺpkov laserom. V tomto ohľade svoju úlohu plnia viac ako dobre. Všetko má ale svoje svetlé a tienisté stránky.

Výhody IPL epilácie

Veľkým plusom IPL epilácie je bezbolestnosť ošetrenia. Pokiaľ na celý proces správne pripravíte pokožku (dobre oholíte chĺpky), potom je prakticky bezbolestný. Niektoré osoby môžu pociťovať len mierne pálenie, ale je to skôr výnimočné. Pri odstraňovaní chĺpkov všetci túžime po dlhodobých výsledkoch. To IPL epilácia sľubuje. Po absolvovaní základnej kúry, ktorá trvá 4 – 12 týždňov, by chĺpky už mali rásť veľmi obmedzene a stačí prejsť na udržiavaciu terapiu raz za mesiac, prípadne dva. Vybrané IPL epilátory môžu použiť ženy aj na chĺpky nad hornou perou alebo muži na chlpy na hrudi či chrbte.

IPL epilácia má aj svoje nevýhody

Keď zabudneme obstarávaciu cenu prístroja, tak prvou nevýhodou je, že intenzívne pulzné svetlo nie je možné použiť na všetky farby chĺpkov. Svetlé blond, sivé alebo ryšavé neodstráni. Komplikáciou pri používaní IPL epilátora môžu byť kontraindikácie. Všetky sú špecifikované vždy v návode k produktu. Všeobecne platí, že prístroje sa nelze používať na pokožku s pehami, atopickým či iným ekzémom a na tetovanou pokožku. Zdravotnými limity sú tehotenstvo, dojčenie, chirurgický zákrok v ošetrovaných oblastiach, chemoterapia alebo užívanie liekov proti zrážanlivosti krvi. Používať epilátor by tiež nemali osoby s cukrovkou, epilepsiou alebo kŕčovými žilami.

Pre koho je IPL epilátor vhodný?

Ideálna kombinácia odtieňa pokožky a chĺpkov je svetlá pokožka a tmavé chĺpky. Ak tušíte, že máte nejaké zdravotné komplikácie, s ktorými sa IPL epilácia nezlučuje, radšej sa u výrobcu alebo predajcu informujte. Buď vám budú schopní poradiť alebo vás odkážu na dermatológiu. IPL epilácia je jedinou domáci cestou k dlhodobo hladkej pokožke. A ideálna doba na začiatok je práve teraz, pretože počas ošetrovania nesmie byť pokožka vystavovaná slnku.

Autor: Andrea Ivaničová, www.holime.eu