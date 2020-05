Vitamínové bomby: Špenát, reďkovky, špargľa a lahôdková cibuľka

Záujem o sezónne ovocie a zeleninu stále rastie. Čerstvé ovocie a zelenina zaručujú vysoký obsah minerálov a vitamínov. Na našich poliach sa teraz žne napríklad špenát, reďkovky, špargľa alebo lahôdková cibuľka. Pre niekoho ide o bežné a všedné potraviny. Málokto ale vie, že v obsahu prospešných látok pre naše telo hravo predčia aj veľmi obľúbené avokádo, ktoré sa v posledných rokoch prezentuje ako superpotravina.

Špenát

Špenát patrí k listovej zelenine, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Väčšina ľudí ho vníma ako zásobáreň železa a často si predstavia špenát v súvislosti s kreslenou postavou Pepka námorníka. Ide o čiastočný mýtus, pretože neobsahuje toľko železa, ako sa dlhé roky tradovalo. V tejto zelenine však nájdeme množstvo ďalších prospešných látok. Špenát má vysoký obsah draslíka, ktorý pomáha pri problémoch s anémiou, vysokým krvným tlakom alebo zápchou. Bohato zastúpený je vitamín E, ktorý chráni organizmus pred karcinogénnymi chorobami. Pomáha tiež proti únave. Preto sa odporúča do jarných jedál a šalátov. K zvýšeniu imunity prispieva vďaka vitamínu C, ktorý má dôležitú funkciu pri stavbe a správnom fungovaní kostí. Špenát sa odporúča aj pri boji s vysokým cholesterolom.

Ide doslova o vitamínovú bombu, ktorá je nielen zdravá, ale tiež výborne chutí. Už v sto gramoch čerstvého špenátu nájdeme tretinu dennej dávky vitamínu B19. Jeho energetické hodnoty ocenia predovšetkým ženy. Už zmienených sto gramov obsahuje necelých 20 kcal, a preto je vhodný do akejkoľvek diéty. Jeho konzumácia prospeje postave, ale vďaka zinku zaistí aj lesklé nechty a vlasy.

Na základe uvedených výživových hodnôt odporúčame vyskúšať zdravé a chutné recepty, napr. zapekané kuracie prsia s fetou a špenátom, špenátové gnocchi alebo špenátovú polievku s parmezánom. Telu dodáte nielen živiny, ale predovšetkým tak potrebnú energiu. Špenát sa dá výborne použiť aj ako príloha. Pokiaľ sa pripraví spolu s cesnakom a trochou smotany, tak výborne doplní chuť každej ryby.

Reďkovky

Podobne sú na tom zložením reďkovky. Ich konzumácia sa odporúča vďaka glukofinolátu. Ten má pozitívne antimikrobiálne účinky a prekázateľne znižuje riziko nádorových ochorení (najmä nádoru pľúc a tráviaceho ústrojenstva). Ďalej obsahuje vitamín C, B1, B2 a B6. Zároveň sú vhodné pre astmatikov alebo fajčiarov, nakoľko ukľudňujú odkašliavanie.

Na trhu nezoženieme iba klasicky guľaté a červené reďkovky. Existujú aj biele, žlté, ružové a fialové. A je ešte mnoho druhov, ktoré našemu telu poslúžia rovnako. Energeticky sú na tom reďkovky ešte lepšie ako špenát. Vďaka tomu ich môžeme jesť vo veľkom množstve. Odporúčané dávkovanie sa pohybuje okolo 3 až 4 zväzkov týždenne. Pre konzumáciu sú navhodnejšie čerstvé. Možno ich nakrájať na chlieb s maslom alebo si môžeme uvariť napríklad reďkovkový krém.

Jarná cibuľka

Ďalšou sezónnou surovinou je jarná cibuľka. V podstate ide o klasickú cibuľu, ktorá sa nenecháva dozrieť. To vysvetluje, prečo sa každoročne žne už v jarných mesiacoch. Vďaka tomu má jemnú nasladlú chuť a nepôsobí tak ostro. Pre ľudí, ktorí majú problém so žalúdkom alebo trávením je ideálnym variantom a v v boji proti nachladnutiu je rovnako účinná ako klasická cibuľa. Keď ju nakrájate, zmiešate s kyslou smotanou a posolíte, máte rovno vynikajúce raňajky, napríklad s tmavých chlebom.

Špargľa

Nemôže chýbať ani špargľa, ktorá si za poslednú dobu v našich kuchyniach našla svoje miesto. Ešte nedávno patrila predovšetkým do jedálnička vybraných gurmánov alebo ľudí, ktorí preferovali zdravú stravu. Aktuálne je bežnou surovinou v slovenských domácnostiach. Nie je sa čomu diviť, pretože je bohatá na vápnik, železo, horčík, zinok, draslík a tiež na vitamín C, A, E aj B. Výborne sa hodí k jarnej detoxikačnej kúre. Môžeme ju podávať dusenú na masle ako prílohu k mäsu alebo zapekanú spoločne so šunkou a syrom. A ako zistíme, že je špargľa čerstvá? Pri stlačení by sa na konci mala objaviť šťava.

Tipom nakoniec je reďkovkový šalát so špenátom. K týmto ingredienciám stačí pridať len pohár ančovičiek, sušené paradajky, opečený kváskový chlieb a zdravé, ľahké jedlo máme na stole. Všetko môžeme posypať hŕstkou jarnej cibuľky.

