Václav Havel by 28. septembra 2024 oslávil 88 rokov

Po páde komunizmu v roku 1989, počas tzv. nežnej revolúcie (tiež známej ako nežnej, alebo zamatovej, čiže revolúcie bez zbraní), sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom Československa. V tejto funkcii zotrval až do rozdelenia Československa v roku 1992. Po vzniku samostatnej Českej republiky bol prezidentom Českej republiky a krajinu viedol až do roku 2003. Jeho prezidentské obdobie bolo charakterizované snahou o demokratizáciu spoločnosti a integráciu Českej republiky do európskych a svetových štruktúr.

