V čom spočíva podstata kapsulového šatníka? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Módny priemysel sa neustále rozrastá a kvantá oblečenia v obchodoch sú toho jasným svedectvom. Čoraz viac sa však ozýva potreba šetrnosti a hlasné slová smerujú aj k núdzi spomaliť. Masová výroba dámskych či pánskych kolekcií a odevy, čo oblečieme raz a viac nebudú mať úžitku. Dnes pritom stačí mať len pár kúskov oblečenia, z ktorých vytvoríte desiatky outfitov. Tento funkčný minimalizmus totiž spočíva v správnej kombinácii a nadčasovosti jednotlivých kúskov.

Fast fashion, známa ako rýchla móda, sa na nás valí z každého rohu. Má však význam kupovať niečo, čo využijete len jednu sezónu? Väčšina žien totiž rieši každé jedno ráno to, čo si vezme na seba, a to aj napriek tomu, že ich šatník nezíva prázdnotou. Nachádzajú sa v ňom však zbytočné hromady oblečenia, čo nemajú potenciál a často sú kúpené len z dôvodu zľavy či vďaka spontánnemu rozhodnutiu.

Vyskúšajte kapsulový šatník a pochopíte čaro funkčného minimalizmu. Skúste začať s tým, že všetko to, čo nenosíte schováte na nejaký čas mimo šatníka. Pokiaľ nepocítite potrebu niektorý z týchto kúskov vytiahnuť a znova si obliecť, nastal čas tieto veci posunúť ďalej a nájsť im nového vlastníka. Čo si teda predstaviť pod týmto systémom obliekania?

Opodstatnenie kapsulového šatníka

V tomto šatníku dominuje jednoduchosť. Práve tá má uľahčiť naše obliekanie a vyzdvihnúť podstatu toho dôležitého. Základ je uvedomiť si, čo naozaj potrebujeme. V šatníku by sa mali nachádzať len také nevyhnutné kúsky, čo budú mať využitie a bude možné ich jednoducho skombinovať. Kvalitné rifle budú vhodné prakticky k čomukoľvek a vydržia hneď niekoľko sezón. Tento kúsok by tak nemal chýbať ako v dámskom, tak aj v pánskom šatníku.

Zmysel pre šetrnosť

Podstatu tohto obliekania predstavuje niekoľko základných kúskov, ktoré sú pre naše každodenné obliekanie nevyhnutné. Biela košeľa, univerzálny vrch či formálne nohavice. Šetrnosť k životnému prostrediu je v tomto prevedení taktiež vidieť, tento šatník je zariadený v zmysle slow fashion – pomalej módy a žiaden kúsok nevisí zbytočne v skrini. Filozofia tohto obliekania spočíva v spomalení. Zabudnite na módne trendy a na to, čo je momentálne aktuálne. V tomto šatníku takýto kúsok na jedno nosenie nemá jednoducho miesto.

Kvality, ktoré treba vyzdvihnúť

Obsah skrine by mali tvoriť nadčasové kúsky, čo z módy nikdy nezmiznú. Okrem správneho výberu dôležitých prvkov by ste tak mali staviť aj na kvalitu. Práve tá bude mať na svedomí to, že vám oblečenie vydrží aj niekoľko sezón po sebe, pričom nebude vykazovať takmer žiadne známky opotrebovania.

Mať kapsulový šatník sa jednoducho vyplatí. S týmto systémom obliekania totiž veľmi rýchlo zabudnete na ranné dilemy pred skriňou. Nájsť si ten správny outfit viac nebude problém, obsah skrine vám ponúka neobmedzenú variáciu kúskov. Voliť treba jednoduché spracovania, štandardné farebné odtiene (biela, čierna či modrá) a zakúpiť si nadčasové kúsky. Mať pár osvedčených stálic výrazne zjednoduší obliekanie, tieto kúsky sú natoľko kombinovateľné, že dokážete vytvoriť desiatky outfitov na celý rok. Inšpirovať sa pri výbere univerzálnych klasík môžete aj v internetovom obchode Ermaan, dáte aj vy prednosť pomalej móde a vyskúšate praktickosť kapsulového šatníka?

Zdroj obrázka:

Olga Polishko / Shutterstock.com