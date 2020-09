Aj ženy majú rady netradičné darčeky - Zaujímavé novinky ZN.SK

Typická pravidelná mužská dilema – čo kúpiť partnerke, manželke či prípadne matke na narodeniny alebo Vianoce? Možno prvou myšlienkou bude kúpiť jej klasiku v podobe kvetov a šperku či voňavky. Určite to nie je zlá voľba a pokiaľ dokážete vybrať vhodný parfum či vkusný šperk, je to aj správna voľba, ktorá ženu poteší. Aj ženy však majú rady netradičné darčeky a budú sa tešiť, ak ich takto prekvapíte. Aké darčeky máme na mysli?

Fitness a cvičenie

Dnes už patria pomôcky na fitness či cvičenie medzi také darčeky pre ženy, ktoré oslovia tie zástupkyne nežného pohlavia, ktoré sa rady venujú športu a starajú sa o svoje telo. Stále je trochu netradičné, keď muž povie, že svojej žene kúpil na Vianoce činky, podložku na cvičenie a špeciálnu termo-bielizeň či rukavice na cvičenie. Na druhej strane, možno práve takýto darček urobí žene veľkú radosť! Takže ak viete, že či už vaša milovaná, alebo pokojne aj vaša mama sa začala venovať cvičeniu v posilňovni alebo joge a baví ju to, vyberte jej darček z tejto oblasti. Je to pomerne netradičné, ale určite ju takýto darček poteší.

Spoločenské hry a hlavolamy

Trochu netradičnou voľbou darčeka pre ženu sú aj spoločenské hry alebo hlavolamy. Nie že by sme chceli ženy podceňovať, to neprichádza do úvahy, no nie je také bežné kúpiť milovanej manželke na narodeniny Rubikovu kocku, Scrabble či nejaký iný hlavolam alebo spoločenskú hru. Ak však vaša milovaná rada rieši hlavolamy alebo prípadne spolu hráte spoločenské hry, tak ju takýto darček poteší. Prípadne jej môžete kúpiť aj spoločenskú hru pre vás dvoch so šteklivým nádychom.

Bicykle

Medzi nie tak tradičné darčeky patria aj bicykle či moderné elektrobicykle. Tiež je to odlišný darček než klasické kvety a parfum. Avšak, ak máte radi bicyklovanie a vaša milovaná sa chce venovať tomuto športu, tak aj bicykel bude vhodným darčekom.

Zdroj obrázka: Syda Productions / Shutterstock.com