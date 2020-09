Vyberte si tú správnu pánsku košeľu a zažiarte v nej v každej spoločnosti - Zaujímavé novinky ZN.SK

Výber pánskej košele nemusí byť vôbec žiadnou vedou, ak viete ako na to! Ak nie, možno vám pomôžeme správne sa rozhodnúť. Nemusíte hneď siahnuť po prvej, ktorá sa vám páči, doprajte si dostatok času a ešte pred kúpou zvážte zopár faktorov dôležitých pri výbere pánskej košele.

Neoddeliteľná súčasť pánskeho šatníka

Pánska košeľa nepatrila vždy medzi obľúbené kúsky pánskeho oblečenia. Možno si ešte pamätáme tiché šomranie našich otcov či dedov, keď si museli obliecť košeľu. Nemali ju totiž príliš v láske, pretože jej materiál bol neforemný, goliere naškrobené, strih jednoliaty a predstava košele s kravatou, ktorá ich škrtila, bola desivá.

Našťastie, tieto časy sú už dávno preč a dnes si nielenže muži radi na seba košeľu obliekajú, ale sú na ňu aj patrične hrdí. Dokonca sú aj takí, ktorí si košele sami žehlia a robí im to radosť. Možno povedať, že v súčasnosti muži a pánske košele kráčajú ruka v ruke každodenne. Každý milovník pánskej košele by mal vedieť, ako si vybrať tú správnu.

Farba, vzor, štýl i veľkosť – dôležité aspekty pánskej košele

Nič nie je horšie, ako si obliecť na seba košeľu, ktorá nám absolútne nesedí. Nemala by byť ani priveľmi tesná, ani príliš voľná. Môže byť samotná košeľa akokoľvek krásna a štýlová, ak nesadne majiteľovi, tak na svete je riadny „trapas“. Milí páni, skôr než si nejakú košeľu odnesiete domov, dôkladne zvážte výber farby, vzoru, štýlu i veľkosti. Farbu by ste mali vyberať podľa toho, kam budete košeľu nosiť. Biela košeľa sa napríklad hodí najlepšie na veľmi formálne akcie, po svetlejšej košeli môžete siahnuť, keď pôjdete na pracovný pohovor. Na neformálne príležitosti si pokojne oblečte košeľu v pastelovej farbe, napríklad zelenú, broskyňovú, červenú a pod. Môže ísť aj o výraznejšie farby.

Nebojte sa ani vzorovaných košieľ, sú veľmi elegantné, štýlové a dokonale sa hodia napríklad k rifliam. Pokiaľ ide o štýl, zohľadnite svoju postavu a to, čo máte radi. Ak preferujete nezastrčenú košeľu, voľte radšej obtiahnutejší strih, pokiaľ je to možné. Napríklad pre mužov štíhlej postavy sa skvelo hodia pánske slim fit košele, ktoré zvýraznia ich prednosti. Pri výbere veľkosti sa riaďte pravidlom: čím formálnejšia košeľa, tým dlhší rukáv. Ak budete mať na košeli oblečené sako, rukáv košele by mal presahovať okraj 1 cm rukáva saka.

Zdroj obrázka: Spectral-Design / Shutterstock.com