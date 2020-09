Výber granúl pre psa by ste mali pozorne zvážiť - Tlačová správa

Pes ako domáci miláčik je veľkou radosťou, no zároveň predstavuje zodpovednosť. Je totiž doslova členom rodiny, čo znamená, že si tiež vyžaduje patričnú pozornosť a zaobchádzanie. Týka sa to napríklad aj výberu živín a granúl pre psov. Nefunguje to tak, že objednáte alebo kúpite prvé granule, ktoré uvidíte, a tie budú automaticky pre vášho psa tie správne. Výber granúl totiž treba pozorne zvážiť. Ide predsa o zdravie vášho domáceho miláčika.

Granule podľa veku a veľkosti psa

Základným aspektom pri výbere psích granúl je ich rozdelenie podľa veku a veľkosti psa. Dá sa v tom ľahko zorientovať. Ak si napríklad pozriete dostupné Eminent granule, tak si viete pri popise granúl všimnúť, pre akú vekovú kategóriu psov a akú veľkosť plemena sú určené. V praxi to znamená, že poznáme psie granule určené pre šteňatá, pre dospelých psov a pre psov seniorov. Zloženie granúl odpovedá vývojovému štádiu psa. Potom si všimnite aj to, pre aké plemeno sú granule určené. Pre menšie plemená sú vhodné drobné granule, pre stredné plemená granule s priemernou energetickou hodnotou a pre väčšie plemená väčšie granule s vyššou energetickou hodnotou.

Extrudované alebo lisované za studena

Najmä ak váš pes v minulosti mal zažívacie problémy, mali by ste venovať špeciálnu pozornosť spôsobu produkcie psích granúl. Extrudované, alebo inak pomenované priemyselne vyrábané granule sa vyrábajú pri teplote nad sto stupňov celzia, čo eliminuje parazity, no v žalúdku môžu napučať, čo je vždy nepríjemné. Potom sú tu granule lisované za studena, ktoré by nemali napučať a obsahujú vyššie energetické hodnoty, sú však aj drahšie. A potom sú možnosťou pečené psie granule, ktoré by tiež nemali napučať, no majú krátku dobu trvanlivosti.

Špeciálne granule pre psov s citlivým zažívaním

Ak má váš pes intoleranciu alebo alergiu na nejaké druhy potravín, je tomu potrebné prispôsobiť aj výber granúl. V tomto prípade hľadajte hypoalergénne granule pre psov, ktoré sú tiež jasne označené, čo vám môže pomôcť pri ich hľadaní a výbere.

Zdroj obrázka: Jaromir Chalabala / Shutterstock.com