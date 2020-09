Dieťa v rodine: Trendom dneška sú kombinované kočíky

Príchod dieťaťa na svet je okamihom veľkej radosti, no aj zodpovednosti a nových povinností pre šťastných rodičov. Jednou z najdôležitejších úloh je výber kočíka pre dieťa. A nie je to ľahká úloha, zvlášť pre rodičov, ktorí privítali prvú ratolesť, a nemajú ešte osobné skúsenosti s výberom kočíkov. V tomto prípade im môžu pomôcť dobre mienené rady i aktuálne trendy. Dnešným trendom sú kombinované kočíky, ktoré sú obľúbené predovšetkým vďaka svojej univerzálnosti.

Dva alebo tri v jednom

Poznáme niekoľko základných definícií pre detské kočíky – hlboké kočíky pre najmenšie deti do 6 mesiacov, potom športové kočíky do 2 – 3 rokov, golfové kočíky alebo práve spomínané kombinované kočíky. Ich najväčším benefitom je spomínaná univerzálnosť. Hlboký kočík je výborný pre čerstvo narodené deti, no už po šiestich mesiacoch sú primalé. Takže treba kupovať nový kočík, čo so sebou prináša starosti i náklady. Naopak, kombinované kočíky spájajú dva alebo tri kočíky do jedného. V prípade kombinovaného kočíka „dva v jednom“ je možné meniť hlboký kočík na športový. V prípade „tri v jednom“ sa dá kočík dokonca využiť aj ako autosedačka.

Prečo je to trend?

Trendom dneška je univerzálnosť a snaha o zjednodušenie tam, kde je to možné. Niet preto divu, že kombinovaný detský kočík je skutočne trendom dneška. Veď namiesto kúpy hlbokého, potom športového kočíka a ešte aj autosedačky, môžete toto všetko získať jedným nákupom kombinovaného detského kočíka. Aj čísla predaja ukazujú, že dnes skutočne letia tieto kombinované kočíky.

Viete ich vyladiť príslušenstvom

Niektorým môže prekážať, že pri kombinovanom kočíku nezískajú vyslovene klasický hlboký alebo športový kočík. Viete si to však vynahradiť a vyladiť rôznym príslušenstvom, ktoré následne uplatníte pre konkrétnu verziu kombinovaného kočíka – hlbokú alebo športovú. Máme na mysli napríklad striešky na kočík, spacie vaky, podložky do kočíka, detské deky či prebaľovacie tašky.

Zdroj obrázka: Stock-Studio / Shutterstock.com