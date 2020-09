Trend pri vianočných darčekoch: Menej, ale hodnotné!

Kvalita je dôležitejšia než kvantita. Tento trend dominuje dnešnému svetu a prejavuje sa už prakticky všade. Ľudia nechcú v reštauráciách desaťstranové menu a veľké porcie, ale chuť a kvalitu. Nepotrebujeme stovky televíznych programov, stačí internetová platforma, kde si pozrieme to, čo sa nám páči. A rovnaké je to aj pri darčekoch. Dnes už neočakávame a ani nechceme na Vianoce desiatky rôznych darov. Stačí aj jeden – dva darčeky, ktoré však budú mať patričnú hodnotu a splnia presne to, čo sme od nich očakávali.

Je to trend

Je to aj číslami potvrdený trend. Ľudia naďalej nakupujú vianočné darčeky, čo je úplne normálne a pochopiteľné, veď na najkrajšie sviatky roka chceme obdarovať svojich blízkych. Nekupujú však bezhlavo a len so zameraním na to, aby kúpili toho čo najviac. Trendom sa stalo, že namiesto desiatich menších darčekov radšej kúpime menej darčekov, avšak takých, ktoré skutočne potešia. V tomto prípade letí najmä elektronika. Jedno nové domáce kino je lepšie než desať menších darčekov.

Spokojné obe strany

Často sa stane, že na darček sa zložia viacerí členovia rodiny. Tiež to nie je na škodu, pretože úprimne, s tisíc eurami vo vrecku vyberiete lepší darček než v prípade, ak by desať ľudí dalo po sto eur a darčeky by zháňal každý z nich samostatne. A taktiež drahšie, no hodnotné darčeky typu elektronika, bicykle či luxusné parfumy aj obdarovaného človeka potešia viac než nejaká obohraná klasika.

Je skoro, no už teraz môžete nakupovať

Vianoce sú stále veľmi ďaleko, no to vám nebráni, aby ste už teraz rozmýšľali nad vianočnými darčekmi. Ak máte jasnú predstavu a chcete sa vyhnúť radom v obchode i predvianočnému zhonu, tak darček môžete pokojne vybrať už v septembri. Nie je na tom nič čudné ani zvláštne. Len nezabúdajte na aktuálny trend, čiže kvalita darčeka je dôležitejšia než kvantita.

Zdroj obrázka: Halfpoint / Shutterstock.com