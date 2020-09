Slovenský Black Friday je odlišný od toho amerického

História si pamätá dva Black Friday, resp. Čierne piatky. Tým prvým bol piatok, keď skrachovala burza v New Yorku, čo odštartovalo obrovskú finančnú krízu, ktorá bola jednou z príčin prvej svetovej vojny. Našťastie, dnes je oveľa častejšie skloňovaný Black Friday z pohľadu nakupovania a výrazných zliav, ktoré poskytujú obchodníci svojim zákazníkom. Slovenský Black Friday sa však od toho amerického líši hneď z viacerých dôvodov.

Slovenský verzus americký Black Friday

Súčasný Black Friday Slovensko predstavuje niečo podstatne odlišné než pôvodný Black Friday v USA. Tento pojem vznikol ešte niekedy v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a prišli s ním dopravné úrady v americkom meste Philadelphia. V piatok po Dni vďakyvzdania, ktorý v USA pripadá na november, totiž väčšina zamestnancov dostala v práci voľno, ktoré využili na predvianočné nákupy. Obchodníci reagovali zľavami, aby sa ešte pred Vianocami zbavili prebytočného tovaru. Z tohto dôvodu však kolabovala doprava. Black Friday na Slovensku sa striktne nespája s americkým Dňom vďakyvzdania, pretože obchodníci uplatňujú takéto akcie počas celého roka. A taktiež sa našťastie nespája s davovým šialenstvom ani extrémnymi dopravnými zápchami.

Prečo je to na Slovensku iné?

Slovenská mentalita je od tej americkej stále vzdialená, a aj keď u nás niekedy nájdeme príznaky davového šialenstva či zápch pri obchodných centrách v predvianočnom čase, stále sme výrazne vzdialení od reality v USA. Navyše, obchodníci na Slovensku sa s Black Friday neviažu len na predvianočné obdobie. Sú schopní prísť s výpredajom kedykoľvek počas roka a predĺžiť ho aj na viac dní.

Letí najmä elektronika

Ak by sme sa pozreli na čísla predajcov o tom, aké produkty počas Black Friday najviac letia, tak pomyselné prvenstvo by mala elektronika. Počas tohto výpredaja medzi ľuďmi letí predaj zlacnených televízorov, notebookov či tabletov. A súčasným trendom je aj to, že Black Friday a konkrétne predaj zlacnenej elektroniky sa z klasických obchodov presúva na e-shopy, čo je výhodnejšie pre všetky zúčastnené strany.

