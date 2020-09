Pitím vody z vodovodu môžete pomôcť aj životnému prostrediu

Ak chceme pomôcť životnému prostrediu, mal by v prvom rade začať každý u seba a pozrieť sa, v akej miere svojím spôsobom života zaťažuje našu planétu. Týka sa to aj pitného režimu. Štúdie odborníkov a výsledky meraní potvrdzujú, že na Slovensku máme jednu z najkvalitnejších pitných vôd na svete. Znamená to, že ak si na Slovensku pustíme vodu z vodovodu, pijeme zdravú a kvalitnú vodu. Čo by za to dali v Bulharsku či Turecku, kde je doslova zakázané piť vodu z vodovodov. Tento benefit by sme mali využiť v prospech seba i životného prostredia…

Pitím vody v prospech našej planéty

Nastavením pri pitnom režime môžeme priamo pomôcť životnému prostrediu okolo nás. Stačí vymeniť desiatky plastových fliaš s vodou za vodu z vodovodu, ktorú si môžete obohatiť napríklad cez SodaStream, aby ste si z nej vyrobili chutnú sódu či sirup. Rozdiel je v tom, že tým ušetríte Zem od množstva plastov, ktoré sa, ako vieme, rozkladajú desiatky rokov. Naopak, pri pití vody z vodovodu, ktorú si viete sami obohatiť napríklad citrónovou šťavou či sirupmi alebo sódou cez SodaStream, prospievate svojmu rozpočtu a práve životnému prostrediu. Pijete totiž vodu bez vzniknutého odpadu v podobe plastov.

Obľúbeným riešením SodaStream

Niekomu stačí klasická pitná voda, ďalší potrebujú aj nejaké vylepšenia. Nie je prekvapením, že mnohí vyžadujú klasickú bublinkovú vodu. Namiesto klasickej balenej vody je obľúbeným riešením spomínaný SodaStream, ktorý prostredníctvom bombičiek s CO2 dokáže „pretvoriť“ klasickú vodu na osviežujúcu sódu. Obľúbeným riešením sú aj sirupy s rôznou príchuťou.

Trendom život bez odpadov

Súčasným trendom je minimalizácia odpadov v domácnostiach. Je to nielen trendy, ale aj ekologické a ohľaduplné voči životnému prostrediu. Súčasťou trendu je práve preferencia vody z vodovodu, ktorú si môžete prípadne ešte doma vylepšiť. No základom je, že znižujete svoju spotrebu plastov.

Zdroj obrázka: Julia Sudnitskaya / Shutterstock.com