Na čo si dať pozor pri výbere dámskej športovej mikiny?

Ešte nemáte dámsku mikinu s kapucňou? Určite to musíte zmeniť! V predajni Ozonee na Vás čaká nespočetné množstvo modelov mikín, medzi ktorými budete mať problém vybrať iba jednu. Ako si vybrať model šitý na mieru Vašim potrebám? Dnes krátky prehľad dámskych mikín.

Dámske športové mikiny aj do kancelárie

Športové mikiny sú stálym prvkom stylingu nielen u pravidelne športujúcich žien. Výber a množstvo modelov je také veľké, že aj keď uprednostňujete oficiálny, elegantný štýl, nájdete si niečo pre seba. V tomto prípade odporúčame najmä mikiny bez kapucne: hladké, pohodlné a štýlové. Budú vyzerať dobre aj s košeľou.

Alternatívnym riešením pre ženy preferujúce elegantný štýl je dámska dlhá mikina s kapucňou. Hoci má športový strih a kapucňu, ktorá sa spája so športom, s úspechom poslúži ako šaty alebo pohodlný outfit na filmový večer či víkendovú prechádzku. Stačí ju zladiť s legínami a obľúbenými teniskami a hneď získa štýlovejší vzhľad.

Dámska športová mikina: nevyhnutná na beh

Športujete vonku? Jedna dámska športová mikina nestačí: zásobte sa radšej viacerými modelmi a v prípade potreby zvoľte model prispôsobený počasiu a podmienkam. Na výber je veľa možností: mikiny na zips, obliekané cez hlavu, s kapucňou alebo bez.

Pri zvažovaní mikiny vezmite do úvahy štýl Vášho tréningu a špecifickosť športov, ktorým sa venujete. Na beh a trekking sa Vám určite bude hodiť dámska mikina s kapucňou a vreckami na zips, kam schováte užitočné veci. Dobrou voľbou je aj mikina z priedušného materiálu, akým je bavlna, ktorá umožňuje pokožke dýchať a odvádza vlhkosť. Pri behu je to nevyhnutné!

Estetická hodnota, teda mikina s potlačou

Hladká mikina bez nášiviek a potlače je samozrejmosťou, ktorá sa hodí do každého šatníka a rozhodne sa ju oplatí mať vo svojom šatníku. Pre tých, ktorí hľadajú niečo bláznivejšie, odporúčame naše mikiny s potlačou a inými ozdobami.

Za pozornosť stoja najmä doplnky v kontrastných farbách: nám sa veľmi páčia mikiny bez kapucne so zaujímavou potlačou v zaujímavej farbe, ktoré môžete nosiť nielen do fitka, ale aj na bicykel či prechádzku. Vyzerajú naozaj dobre, majú americký šmrnc a s radosťou ich nosíme aj do práce. Odporúčame aj modely na zips, pri ktorých je zips v kontrastnej farbe. Tento variant dámskej športovej mikiny na beh upúta pozornosť: pozrite si ju lepšie!

Čierna alebo červená dámska športová mikina?

Ďalšou otázkou je farba mikiny. V predajni Ozonee nájdete modely prakticky v celej farebnej palete. Čierna mikina sa hodí ku všetkému a červená dámska športová mikina oživí športový komplet. To však nie je všetko: máme aj béžové, horčicové či neónovo zelené mikiny. Ak hľadáte riešenia, ktoré nie sú obyčajné, určite ich nájdete.

Komu by to nestačilo, dámske športové mikiny v predajni Ozonee sú dostupné za naozaj priaznivé ceny. Môžete úspešne vybrať viac ako jeden model.

Zdroj obrázka: djile / Shutterstock.com