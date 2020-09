Domáce sušienky, s ktorými zabodujete, s ovocím a Haribo Pico-Balla

Leto skončilo a deti sa musia opäť vrátiť do školských lavíc. Všetci odborníci sa zhodujú na tom, že výdatné raňajky a dopoludňajšie aj poobedňajšie desiaty sú pre školákov dôležité. Okrem toho, že ich osviežia a zasýtia, dodajú im aj energiu a zlepšia ich koncentráciu. Prekvapte ich sladkou desiatou v podobe originálnych sušienok s Haribo, ktoré sa hodia napríklad aj na výlet či piknik počas babieho leta.

Desiaty sú pre školopovinné deti dôležitou súčasťou dňa, majú totiž svoju nezanedbateľnú úlohu. Napomáhajú sústredeniu, dodávajú energiu pre ďalšie aktivity a sú aj prevenciou pred prejedaním. Deti by si tak desiatovanie mali zautomatizovať, aj keď to tak väčšinou nebýva. Ako by mala taká správna desiata vyzerať? Mala by byť pestrá a obsahovať ovocie a zeleninu. Čím pestrejšia desiata bude, tým lepšie, originalita zvyšuje vaše šance na to, že ju vaše dieťa naozaj zje.

Sladké prekvapenie

Prekvapte vašich najmilších desiatou, ktorou oslnia svojich spolužiakov, veď raz za čas si môžete dovoliť aj menej zdravý variant. Vyskúšajte napríklad domáce sušienky s ovocím a Haribo cukríkmi, s ktorých prípravou vám môžu v kuchyni pomôcť.

Sušienky s ovocím a Haribo Pico-Balla

Ingrediencie:

200 g hladkej špaldovej múky

1/3 lyžičky jedlej sódy

125 g masla

100 g cukru múčka

1 vajce

10 g lyofilizovaných jahôd a malín

na ozdobu Haribo Pico-Balla a biela čokoláda

Postup: