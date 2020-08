Autobusová doprava so Slovak Lines a začiatok školského roka

BRATISLAVA, 27. augusta 2020 – Už budúci týždeň zažijú autobusy Slovak Lines prvýkrát od marca bežný cestovný poriadok: so začiatkom školského roka sa do nich konečne vrátia aj žiaci a študenti cestujúci do škôl. Okrem ďalších opatrení Slovak Lines predlžujú otváracie hodiny na Autobusovej stanici v Malackách, aby si cestujúci stihli bez zdržania vybaviť dopravnú kartu.

Spoločnosť Slovak Lines zabezpečuje dopravu školákom a študentom z celého Bratislavského samosprávneho kraja vrátane Bratislavy. Začiatok školského roka je spojený s nárastom vybavovania dopravných kariet. Dopravné karty Slovak Lines slúžia na nákup predplatných časových cestovných lístkov („električenky“) na integrovanú dopravu v bratislavskom regióne vrátane spojov mestskej hromadnej dopravy či ako elektronická peňaženka pri nákupe jednorazových cestovných lístkov. Vybavenie novej Dopravnej karty online je možné cez formulár na stránke www.slovaklines.sk.

Predĺženie platnosti študentskej zľavy na existujúcej karte, ktorá je vo výške 50%, pri cestujúcich do 16 rokov nabehne automaticky. Študenti od 16 do 26 rokov si musia o zľavu požiadať osobne na Autobusovej stanici Nivy alebo na Autobusovej stanici v Malackách. Stačí si priniesť čipovú kartu a predložiť potvrdenie o návšteve školy, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní.

Aktuálne predĺžené otváracie hodiny sú:

na Autobusovej stanici Nivy od pondelka do piatku v čase 06:30 – 18:30 hod. a cez víkendy v čase 06:30 – 12:30 a 13:00 – 18:00 hod.

na Autobusovej stanici v Malackách v pondelok 12:00 – 17:00 hod., v stredu 12:00 – 16:00 hod. a v piatok 12:00 – 14:00 hod., pričom od 2. do 4. septembra 2020 budú otváracie hodiny predĺžené: 9. 12:00 – 18:00 hod., 3. a 4. 9. 12:00 – 16:00 hod.

Nezabudnite na aktuálne podmienky a pravidlá pre cestujúcich

Cestujúci sú naďalej povinní v rámci preventívnych opatrení v autobusoch nosiť ochranné rúška. Pri nástupe do autobusu vodič kontroluje, či ich cestujúci majú a v prípade nedodržiavania tohto pravidla ich na to upozorňuje. V prípade neuposlúchnutia môže vodič takéhoto cestujúceho vylúčiť z prepravy v zmysle platného prepravného poriadku. Okrem toho sa v autobusoch počas jazdy púšťa zvukové upozornenie, že rúško je povinné.

Priamo na AS Nivy sa nachádza ‘rúškomat‘, ktorý bol jedným z prvých na Slovensku. Cestujúci si v prípade potreby môžu rúška zakúpiť aj v pokladniach na AS Nivy aj na AS v Malackách.