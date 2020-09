Cvičenie doma: Ako si zvoliť efektívny domáci tréning?

Niekedy je to z časových dôvodov nemožné, inokedy sa nám skrátka lepšie cvičí v pokoji domova než vo fitnescentre plnom ľudí. Nie každému vyhovuje prítomnosť iných, zvlášť v prípade, ak je v cvičení ešte len začiatočník, resp. začiatočníčka. Aj doma si však viete dobre zacvičiť. Stačí vedieť ako na to a mať k dispozícii potrebné vybavenie. Ako by teda mal vyzerať účinný domáci tréning?

Základom je rozohriatie

Nie je to mýtus ani klišé, ale čistá pravda. Efektívna rozcvička je aj v prípade fitness a posilňovania absolútne kľúčová pre dosiahnutie želaného výsledku v samotnom tréningu. Bez rozcvičky je telo stuhnuté, nerozhýbané a okrem nižšieho výkonu stúpa aj riziko zranenia. Takže na úvod domáceho tréningu musí byť rozcvička. Ideálne je vykonávať ju na podložke, ktorá je na toto určená a poskytuje potrebnú stabilitu. Počas rozcvičky poriadne rozhýbte kĺby, svaly a ideálne je dať si aj cvičenia na mobilitu ako „Spiderman“ či „Samson,“ tieto cviky si môžete pozrieť aj kdekoľvek na internete.

Kombinácia strojov a činiek

Pri domácom cvičení je vhodné kombinovať kondičnú a silovú časť. Z pohľadu kondičnej časti odporúčame zajazdiť si na stacionárnom bicykli či rotopede, alebo odveslovať určitý počet metrov na veslovacom trenažéri. Pri silovej zložke je vhodné využiť činky či kettlebelly na rôzne jednoduché silové cvičenia, ktoré nemusia byť zamerané len na ruky. S činkami či kettlebellom viete posilňovať aj chrbát či pri výpadoch aj nohy.

Vlastná váha

V domácom fitness tréningu by nemali chýbať cviky s vlastnou váhou. Na tieto cviky vám postačí cvičebná podložka, prípadne sa ešte hodí aj špeciálna guma určená na fitness. Môžete si dať tzv. „good morning“ cvik s gumou alebo klasické drepy, kľuky či sed-ľah. Skúste jednotlivé cviky pravidelne obmieňať a najmä si vopred naplánujte, čo budete cvičiť, a nezabudnite si zapisovať pokroky, ktoré ste dosiahli.

