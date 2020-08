Štýl a móda v mužskom svete: Ako si vybrať pánske hodinky?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to pomerne jednoduché. Máte svoju obľúbenú značku, navštívite obchod alebo si pozriete e-shop a vyberiete si pánske hodinky, ktoré sa vám najviac pozdávajú. Pri výbere pánskych hodiniek však do hry vstupuje aj veľa navonok ukrytých alebo nie tak známych parametrov. A keďže ich kúpa predstavuje pomerne výraznú investíciu, stojí za to nechať si poradiť a prečítať dobre mienené rady či názory. Prinášame vám niekoľko rád, ktoré by ste mali vziať do úvahy pri kúpe pánskych hodiniek.

hodinky

Nech hodinky slúžia účelu

Najzásadnejším aspektom je typ hodiniek a ich parametre, aby splnili účel, na ktorý ste si ich zakúpili. Ak napríklad hľadáte hodinky na spoločenské udalosti, tak si treba pozrieť spoločenské a luxusné Casio hodinky, a nie napríklad športové či klasické hodinky. A platí to aj naopak. Ak hľadáte športové hodinky na voľný čas či na behanie a cyklistiku, tak nepotrebujete luxusný model. Všímajte si konkrétne technické parametre, ku ktorým sa ešte dostaneme. Čiže – spoločenské hodinky na významné udalosti, klasické hodinky na bežné nosenie a športové na voľný čas a šport.

Materiál a spracovanie hodiniek

Ak už ste si vybrali typ hodiniek, je načase prejsť k materiálu a spracovaniu. Všímať si treba materiál, z ktorého je spracované hodinkové puzdro. Najčastejšie vidíme na trhu puzdro z nerezovej ocele, no ešte lepšie a odolnejšie sú puzdrá z titánu, platiny či zhutneného zlata. Takže ak hľadáte čo najdlhšiu životnosť, toto bude správny materiál. Rovnako si všímajte parametre sklíčka, pričom najkvalitnejšie hodinky majú zafírové sklíčka, ktoré sú najodolnejšie voči poškodeniu.

Vodotesnosť

Nie je to len o plávaní a potápaní, veď vodou sa môžeme obliať aj pri každodennej ľudskej činnosti. Preto je namieste všimnúť si na hodinkách informáciu o tom, či a ako sú vodotesné. Ak je na hodinkách nápis „Water Resistant,“ tak takéto hodinky odolajú, povedzme, vysokej vlhkosti, avšak, pri pobyte vo vode prepúšťajú tekutinu a stanú sa nefunkčné. Hodinky sú skutočne vodotesné, ak je k tomuto nápisu priložené označenie v podobe tlaku či hĺbky vody. V takom prípade si s nimi môžete veselo zaplávať či potápať sa, čo je cenné zvlášť pri športových hodinkách.

Zdroj obrázka: Natalia Balanina / Shutterstock.com