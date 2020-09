AFTER: Sľub a najlepší pokoronový otvárací víkend v našich kinách

Bratislava, 7. septembra 2020 – Tento víkend patril v kinách jednoznačne romantickému filmu AFTER: Sľub, nakrútenému podľa celosvetového knižného bestselleru. Pokračovanie ságy AFTER, ktoré distribuuje do slovenských kín filmová distribučná spoločnosť BONTONFILM, si prišlo na veľkom plátne pozrieť neuveriteľných 31 469 Sloveniek a Slovákov. Pre celý slovenský kinotrh je to fantastická správa.

Kiná sa na Slovensku po opätovnom otvorení rozbiehali len pomaly a priemerná návštevnosť ani zďaleka nedosahovala úroveň spred karantény. Zdá sa, že všetko sa postupne začína vracať do starých koľají. Dôkazom sú skvelé výsledky z premiérového víkendu snímky AFTER: Sľub. Pokračovanie vzrušujúceho ľúbostného príbehu Tessy a Hardina prilákalo do kín 29 330 divákov. Ďalších 2 139 Slovákov si ho vychutnalo už v predpremiére. To znamená doteraz najlepšiu premiérovú návštevnosť po uvoľnení protikoronových opatrení.

Fenomén s názvom AFTER vyvolal vo svete doslova hystériu a získal si milióny fanúšikov. Autorka Anna Todd začala písať texty o láske slušného dievčaťa Tessy a „zlého chlapca“ Hardina pôvodne na voľne prístupnej internetovej platforme Wattpad. Príbeh sa stal obrovským hitom a získal si viac ako miliardu prečítaní. Úspech, aký autorka nečakala ani v najtajnejších snoch, vyústil do vydania 5-dielnej série kníh, ktoré sa stali bestsellermi, a následne aj do natáčania celovečerných filmov. Tie vydalo vydavateľstvo IKAR v slovenskom preklade.

Druhý diel prekonáva prvý

Prvý diel s názvom AFTER: Bozk mal v slovenských kinách podobný úspech ako úvodná časť ságy Twilight. Počas premiérového víkendu si ho minulý rok prišlo pozrieť 25 881 divákov (plus 998 na platených predpremiérach). Hoci ide o skvelé číslo, filmové pokračovanie AFTER: Sľub ho aj napriek súčasnej nepriaznivej situácii bez problémov prekonalo. (Výsledok z predpremiéry bol dokonca viac než dvojnásobný). Nečudo, samotná autorka Anna Todd, ktorá sa tentoraz podieľala aj na scenári, sľúbila fanúšikom, že druhý film bude ešte lepší. Tiež kvalitnejší ako úvod série. Doterajšie výsledky naznačujú, že mala pravdu.

AFTER: Sľub prináša do slovenských kín filmová distribučná spoločnosť BONTONFILM, pre ktorú je tento film už druhým megaúspešným pokoronovým projektom. Tým prvým bola nemecká komédia Takmer dokonalé tajomstvá. Tá sa v júni krátko po opätovnom otvorení kín stala jednotkou na slovenskom kinotrhu. Na čele rebríčka návštevnosti sa udržala až 4 týždne po sebe a do dnešného dňa si ju na veľkom plátne vychutnalo fantastických 45 000 divákov.

Tieto vynikajúce výsledky však nie sú len úspechom jednej distribučnej spoločnosti, ale aj celého slovenského audiovizuálneho priemyslu a kultúry ako takej. Práve záujem divákov je totiž v týchto náročných časoch pre všetky odvetvia kultúry kľúčový.