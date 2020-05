Koronakríza v USA: Trump necháva pre 100 000 obetí vlajky na pol žrde

Americký prezident Donald Trump oznámil na svojom Twitteri zámer uctiť si obete koronavírusu v krajine stiahnutím vlajok na úradných budovách a pamätníkov na pol žrde. Stať sa tak má od pondelka na znak piety a úcty k obetiam na tri dni po sebe. Len včera na ochorenie zomrelo 1255 ľudí a číslo sa blíži už k počtu 100 000. Prezident tak zrejme reaguje na výzvu demokratov v americkom Kongrese, ktorí takýto prejav úcty k obetiam požadovali pred pár dňami.

ilustračná snímka: budova amerického Kongresu

….On Monday, the flags will be at half-staff in honor of the men and women in our Military who have made the Ultimate Sacrifice for our Nation.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020