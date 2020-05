TOP 5 seriálov, ktoré sa oplatí sledovať v karanténe na Netflixe

Karanténa nám pomaly, dúfajme, končí, no stále však majú mnohí ľudia voľného času na rozdávanie a radi by ho vyplnili kinematografickým zážitkom na pokračovanie a teda seriálom.

La Casa de Papel (Papierový dom/Money Heist)

Španielsky seriál, ktorý opisuje príbeh o veľkej peňažnej lúpeži. Tento príbeh nás však zavedie medzi hlavné postavy, ktorými sú priamo lupiči, seriál nám ponúka iný pohľad na trestnú činnosť, ktorej sa hlavné postavy dopúšťajú. Slová ako „vamos“ a „rapido“ sa nám zaryjú do pamäte spolu s menami ako Denver, Rio, Tokio alebo Berlín, nie je náhoda, že mená hlavných postáv sú podľa svetových miest, totiž v tejto partii platí jedno pravidlo, žiadne osobné záležitosti si nesmú vymieňať, no ako býva zvykom, nie každý to dodrží.



Názov : Papierový dom/Money Heist

: Papierový dom/Money Heist Réžia : Jesús Colmenar, Miguel Ángel Vivas, Koldo Serra, Alejandro Bazzano, Alex Rodrigo

: Jesús Colmenar, Miguel Ángel Vivas, Koldo Serra, Alejandro Bazzano, Alex Rodrigo Obsadenie : Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Esther Acebo, Miguel Herran, Jaime Lorente, Alba Flores, Pedro Alonso,..

: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Esther Acebo, Miguel Herran, Jaime Lorente, Alba Flores, Pedro Alonso,.. Ocenenia: Emmy Award (2019), Bravo Otto (2019), TyNovelas Award (2018), Fotogramas de Plata Audience Award (2018)

Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu)

Dvadsiate roky dvadsiateho storočia, Anglicko. Ostrov, ktorý je ovládaný rôznymi gangami. Thomas Shelby je hlavnou postavou, ktorá nás sprevádza cez Birmingham v minulom storočí, taktiež je aj vodcom gangu, ktorého poznávacie znamenie je žiletka v baretke, ktorú nosí každý jeho člen. Seriál ponúka 5 sérií plné napätia a nečakaných udalostí, pri niektorých sa neubránime silným emóciám. Rôzne súboje gangov alebo aj pohľad na to, ako bola polícia ľahko manipulovateľná ale tiež aj ukážka na nízku životnú úroveň, ktorá na našom svete v minulom storočí vládla.



Názov : Gangy z Birminghamu

: Gangy z Birminghamu Réžia : Otto Bathkurst, Tom Harpner, Colm McCarthy, Tim Mielants, David Caffrey, Anthony Byrne

: Otto Bathkurst, Tom Harpner, Colm McCarthy, Tim Mielants, David Caffrey, Anthony Byrne Obsadenie : Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Finn Cole, Joe Cole, Harry Kirton, Tom Hardy

: Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Finn Cole, Joe Cole, Harry Kirton, Tom Hardy Ocenenia: National Television Award (2020,2019), NME Awards (2020), BAFTA Awards (2018), British Academy Television Craft Award (2014)

The Crown (Koruna)

Seriál, ktorý sa taktiež odohráva v Anglicku, ponúka nám pohľad na to, ako sa najdlhšie vládnuci monarcha dostal na trón, týmto monarchom je kráľovná Alžbeta II. V seriály je vyobrazená jej životná cesta od malého dievčatka, ktoré sa nikdy kráľovnou stať nemalo ale po abdikácií vtedajšieho kráľa sa jej otec dostal na trón a z Alžbety sa stala jeho nasledovníčka. Seriál nám ponúka rôzne linky, jednou z nich je aj pohľad na kráľovský život Alžbetinej sestry, ktorý nie je až tak pompézny a šťastný ako sa pre normálneho smrteľníka môže zdať.



Názov : Koruna

: Koruna Réžia : Benjamin Carton, Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold, Philippa Lowthorne, Christian Schwochow, Jessica Hobbs, Samuel Donovan

: Benjamin Carton, Stephen Daldry, Philip Martin, Julian Jarrold, Philippa Lowthorne, Christian Schwochow, Jessica Hobbs, Samuel Donovan Obsadenie : Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Victoria Hamilton, Alex Jennings, Lia Williams, …

: Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Victoria Hamilton, Alex Jennings, Lia Williams, … Ocenenia: Golden Globe (2017,2020), Emmy Award (2018, 2017), Screen Actors Award (2020, 2018, 2017), Satellite Award (2020, 2017), BAFTA Award (2018), Critics Choice Television Award (2016), British Academy Craft Award (2018,2017), Costume Designers Guild Award (2018, 2017), Empire Award (2017)

Black Mirror (Čierne zrkadlo)

Nikto z nás nevie aká budúcnosť nás čaká, no jedno je isté, že technológia sa neustále vyvíja a bude súčasťou čoraz viac nášho každodenného života, ktorý vedieme. Black Mirror nie je typický seriál, jeho časti nenadväzujú, no ukazujú nám rôzne možné budúcnosti, ktoré nie sú vždy pozitívne. Predstavte si, že ste v svete, kde odsúdená vrahyňa zažíva jeden deň dookola, v ktorom sa ju snažia herci zabiť a ľudia si za túto atrakciu platia a chodia sa na to pozerať a natáčať si to, žena prežíva strach o svoj život a že je súčasťou atrakcie nevie, jej pamäť je totiž každý deň zmazaná. Humánne?

Názov : Čierne zrkadlo

: Čierne zrkadlo Réžia : Otto Bathurst, Euros Lyn, Brian Welsh, Owen Harris, Carl Tibbetts, Bryn Higgins, James Watkins, Joe Wright, Jakob Verbruggen, Hames Hawes, Dan Trachtenberg, Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Timothy Van Patten, David Slade, Colm McCarthy, Anne Sewitsky

: Otto Bathurst, Euros Lyn, Brian Welsh, Owen Harris, Carl Tibbetts, Bryn Higgins, James Watkins, Joe Wright, Jakob Verbruggen, Hames Hawes, Dan Trachtenberg, Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Timothy Van Patten, David Slade, Colm McCarthy, Anne Sewitsky Obsadenie : Bryce Dallas Howard, Hannah John-Kamen, Michaela Coel, Alex Lawther, Jon Hamm, Cristin Milioti, Hayley Atwell, …

: Bryce Dallas Howard, Hannah John-Kamen, Michaela Coel, Alex Lawther, Jon Hamm, Cristin Milioti, Hayley Atwell, … Ocenenia: Emmy Award (2012), British Academy Craft Award (2017), GLAAD Media Award (2017), Peabody Award (2015)

Toy Boy

Španielsko, striptér, ktorý bol neprávom odsúdený za vraždu, ktorú nespáchal. Kriminálny seriál, ktorý je výborne natočený, odohráva sa v španielskom prístavnom meste Marbella. Poukazuje na to, ako dve bohaté rodiny riadia celé mesto spolu s políciou, ktorá nemá problém vykonať hocičo, čo si jedna z rodín zmyslí. Ale lož má krátke nohy a Hugo spolu s jeho advokátkou Triannou pomaly odhaľujú zločin, ktorý sa stal pred siedmymi rokmi a nič nie je tak jasné ako sa na prvý pohľad zdá.