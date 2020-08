S Burger Kingom si môžeš vychutnať leto bez hraníc

TLAČOVÁ SPRÁVA: Lety na exotické dovolenky tento rok vystriedali cesty do Chorvátska či výlety po Slovensku. Aj keď je už polovica letných prázdnin takmer za nami, august ešte stále ponúka dostatok času na to, ako využiť pekné letné počasie. Rozmýšľaš aj ty nad tým, ako najlepšie tento čas využiť? Burger King ti poradí, ako si vychutnať leto bez hraníc! Prináša ti hneď niekoľko tipov na skvelé zážitky v našich dvoch najväčších mestách. Navyše, ukáže ti tiež, ako sa môžeš osviežiť či zahnať hlad za jedno jediné euro vo vrecku.

Vysedávanie doma počas slnečných letných dní je doslova hriechom. Ak máš pocit, že poznáš snáď každý kút v meste, ver tomu, že to tak vôbec nemusí byť. Možností, ako tráviť voľný čas, je skutočne veľa. Inšpiruj sa aj ty skvelými tipmi, ktoré sú vhodné pre každého. Vezmi kamošov či rodinu a vychutnaj si nádielku slnečných lúčov v centre, na hrádzi, pri vode či v prírode. Neúprosné škvŕkanie v bruchu ti po výlete utíši kráľ hamburgerov so svojou letnou ponukou Euro Kings. Za jedno euro si z nej môžeš vybrať kurací či hovädzí hamburger, kuracie nugetky, hranolčeky či zmrzlinu.

Na bicykli je svet krajší

Dôkazom toho, že pandémia koronavírusu má aj svoje pozitíva, je fakt, že ľudia začali viac športovať. Bicyklovaniu začalo holdovať toľko ľudí, že predajne s bicyklami navštevovali zákazníci ako na bežiacom páse. Niet sa čo diviť! Na dvoch kolesách predsa môžeš objavovať oveľa viac. Či už sa vyberieš po cyklotrase do mesta alebo do prírody, nezabudni si po športe dobiť baterky chutným jedlom. V Burger Kingu dostaneš už za jedno euro klasický cheeseburger, ale aj vo verzii s chilli či dokonca chickenburger. Tak čo, pre ktorý sa rozhodneš?

Pod holým nebom

A čo tak si spríjemniť letný večer pozeraním filmu na čerstvom vzduchu? Klinček po hlavičke trafíte napríklad návštevou letného kina. V poslednom období sa teší čoraz väčšej obľube a patrí dokonca medzi kultúrne aktivity miest. Ak by si však ocenil viac súkromia či iný film, vyskúšať môžeš aj vlastné letné kino s premietaním na plátno v záhrade. V súkromí či v spoločnosti, povinnou výbavou k dobrému filmu je chutný snack. Ak máš chuť na niečo skutočne dobré, zaobstaraj si na večer chrumkavé nugetky. Šesť kúskov teraz kúpiš v Burger Kingu za jediné euro, a to až do konca leta.

Čarovná história

Okrem návštevy hradu existuje množstvo zaujímavých miest, ktoré ti odhalia kus nepoznanej histórie či kultúry. Po takmer dvoch mesiacoch znovuotvorili svoje brány aj múzeá a galérie. Vychádzky po meste tak môžeš spestriť návštevou špeciálnych expozícií či letných kultúrnych podujatí a deň zakončiť zaslúženým chladivým osviežením. Sprav si radosť jednou zo zmrzlín Sundae alebo si dopraj obľúbený, správne vychladený Oreo Shake.

Zem ako na dlani

Výhľadom na mesto, ale aj okolité pohoria a lúky sa môžeš pokochať z vysokých rozhľadní a vyhliadkových veží. Nájdeš ich priamo v meste alebo v ich blízkosti a svoje potulky tak môžeš spojiť aj s nenáročnou turistikou. Výhľad na hlavné mesto a ešte oveľa ďalej si môžeš pozrieť aj z novootvorenej vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. Dostaneš sa k nej pešo aj bicyklom z mestskej časti Dúbravka, potom už stačí len zdolať 112 schodov. Vyhliadková veža je inšpirovaná tvarom modlivky, ponúka dych berúci výhľad v nadmorskej výške 514 m n.m. a dovidieť z nej až na Alpy, Viedeň či Zobor v Nitre. Fantastické výhľady do Košickej kotliny ponúka zase vyhliadková veža na vrchole kopca Hradová.

Osviežujúce kúpanie

Kam sa vybrať, keď už sa to s rozhorúčeným betónom v meste nedá vydržať? Jasnou voľbou sú kúpaliská či prírodné jazerá. V Bratislave môžeš navštíviť napríklad kúpalisko Delfín, Rosnička, Matadorka či Tehelné pole. V Košiciach sa oplatí navštíviť zase kúpalisko Rumanová, Ryba Anička či Červená hviezda. A keďže pohyb vo vode vyčerpáva, aj v tomto prípade ťa veľmi skoro doženie hlad. Ak ťa gurmánske špeciality našich kúpalísk neoslovia, neváhaj si objednať svoje obľúbené menu z Burger Kingu. Kuriéri ti ich s radosťou doručia až k bránam kúpaliska. Navyše, počas kráľovských nedieľ môžeš objednávať dokonca s dopravou zdarma.

S Burger Kingom si môžeš skutočne vychutnať leto neobmedzene. Z ponuky Euro Kings si teraz môžeš vybrať cheeseburger, chilli cheeseburger, chickenburger, šesť kusov nugetiek, malé hranolky či obľúbené zmrzliny Sundae s rôznymi príchuťami. Počas letných dní ti zaženú hlad aj ľahké a svieže wrapy. Tak hor sa na nové zážitky!