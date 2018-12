Tajomstvá kníh: Záhada zadnej izby, Ráno neplačem, Neodchádzaj

Autorka Katarína Gillerová debutovala knižkou pre deti Moja kamarátka knižka v roku 2002. Odvtedy vydala už 17 románov. Ich príbehy sú opradené tajomstvom, po ktorom hlavná hrdinka pátra. Každý z nich vychádza z reálneho prostredia, čerpá zo skutočných udalostí, autorka ich iba dotvorí. V retrospektíve sa vracia do minulosti, aby ukázala, kde sa stala chyba, ktorá ovplyvnila prítomnosť. Každý z nás by určite rád využil možnosť vrátiť sa v živote do bodu, kde by sme svoje rozhodnutia mohli zmeniť, to sa však už nedá. A preto sú tu romány Kataríny Gillerovej, na ktorých výpožičky sa v knižniciach čaká v poradovníkoch, aby nám ukázali, ako vstať z prachu a znovu nájsť stratenú rovnováhu. Romány jej postupne vychádzajú aj v českom jazyku.

Tentoraz si predstavíme jej tri romány Záhada zadnej izby, Ráno neplačem a Neodchádzaj.

Záhada zadnej izby

je to príbeh autorkinej kamarátky z minulosti o traumatickom detstve s rodičmi, ktorí sa od začiatku nenávideli

v románe sú spojené dva príbehy, obidva podľa skutočnosti

čo sa stalo, sa dozviete na predposlednej strane, ale prečo sa to stalo, takmer až na poslednej

Ráno neplačem

autorka sa vracia v spomienkach do mesta na strednom Slovensku, kde vyrastala

postava babky s Alzheimerom v rodine je skutočná – bola to babka jej kolegyne z práce

na vierohodný opis práce výtvarníčky Martiny si autorka pozorne naštudovala maliarske techniky z odbornej knižky

Neodchádzaj

román je založený na príbehu kolegyne, ktorá jej rozprávala o rozvode manželstva, keď švagriná a svokra držali stranu jej, nesúhlasili s rozvodom, udržiavali spolu pekný vzťah aj potom a všemožne sa snažili dať pár znovu dokopy

